理大學生記者陳斐揚前年11月「黎明行動」期間，採訪警方驅散人群情況，其間遭警員發射胡椒球毀手機。學生入稟小額錢債審裁處向代表警隊的律政司追討788元手機維修費用，律政司則向法庭申請剔除申索，指警方使用胡椒球槍時沒有謹慎責任，惟遭裁判官反問：「咁你點射都得啦？」又質疑其陳詞前後矛盾，終駁回其申請。律政司另須向申索人賠償42.2港元的訟費，款項包括車資及影印費。案件定於5月4日開審。

案件今在小額錢債審裁處再訊時，律政司以申索瑣碎無聊、無理纏擾為由，申請剔除申索。

署理主任審裁官葉樹培則指，律政司先後呈上兩份申請陳詞，但內容矛盾。首份陳詞指當天警方是進行防暴行動，後來的陳詞則改稱警方當時是驅散人群。葉官問警方的立場是否意味當時沒有暴動，警員只是驅散聚集的人群。律政司代表回答，內容只是根據申索人的陳述書描述而撰寫，葉官反問：「咁警方有立場㗎嘛？」代表隨即詢問律政司意見，其後回答當時警方正進行防暴行動。

官問：「要指引嚟做咩呢？」

葉官又指，律政司的陳詞指警方使用胡椒球槍時沒有謹慎責任。葉官反問：「咁你點射都得啦？你冇謹慎責任咁唔使規範啦，要指引嚟做咩呢？」律政司其後一直答非所問，沒有正面回答，葉官直言如果對方未能解答其疑問，他傾向不會接納剔除申請，因律政司的說法非常不合理。

另外，律政司的陳詞引用公安條例第46（3）條，指警方若按照公安條例使用所需武力，即使導致他人傷亡或財產損失等，均毋須負上法律責任。葉官表示，上述條例是在46（1）的大前提下才能成立，而46（1）表明警方使用的武力須符合合理需要的程度，但律政司完全沒有提及此大前提，實在不合理。葉官續指：「律政司有成幾百個律師，點解就法律條文唔可以講清楚啲。」

葉官終駁回律政司的申請，指既然有相關守則規限警員使用胡椒球槍，代表警員有謹慎責任，而申索人並非沒有理據支持其申索。

【案人編號：SCTC050261/19】

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