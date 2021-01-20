【本報訊】常以北韓領導人金正恩形象現身遊行現場的A貨金正恩Howard X，去年10月28日遭約10名警察上門搜屋，以涉嫌無牌管有槍械將他拘捕。Howard模仿金正恩時常以槍作為道具，「係工作需要」，他批評警方任意拘捕。調查期間，警員曾向他提及去年7月1日及10月1日「見到你喺IFC出嚟」，Howard質疑，諷刺中共才是他被捕的真正原因。

Howard X昨於facebook專頁發出聲明，表示去年10月28日遭約10名警察上門搜屋，並以涉嫌無牌管有槍械將他拘捕。警方指稱，去年4月曾有一把BB彈槍寄到其住址。

搜屋無發現 至今未起訴

但Howard表示從未收有關BB彈槍，警方搜屋後沒有任何發現後，將Howard帶到機場警署，並取走其手提電話。警方認為，有關的BB彈槍的能量輸出超出法例許可，故被視為真實的火器。

Howard至今未被起訴，但須每六星期到警署報到，去年12月報到時，他帶同他的道具火箭到場，以諷刺警方的無理拘捕。他曾向警員質疑拘捕的基礎荒謬，對方則表明拘捕的命令是來自其他更高層的部門，他們只是執行工作。

Howard向本報補充，他一直以模仿金正恩為工作，過去亦曾使用仿BB彈槍、仿導彈和仿核彈作為表演道具，「個個都知，我拍決戰金將軍（遊戲）廣告，地鐵都有，（槍）用嚟做道具，係工作需要」。他續說，拘捕他的警員中有他的粉絲，亦熟悉他的作品。

警方聲稱去年4月有人寄BB彈槍給他，Howard質疑，為何警方10月才上門搜屋及拘捕，更派出十人登門，「十個警察嚟做咁多嘢，又收電話，攞手指模，太誇張」，令人不解。他強調，BB彈槍在旺角亦可買到，直斥警方「白癡」，「玩我呀？」

他相信警方早已派人監視他的動向，調查期間，警員提及他曾於去年7月1日及10月1日現身中環支持示威者，「見到你喺ifc出嚟」。他懷疑警方拘捕的真實原因與警方口中的BB彈槍無關，反而是他過去透過模仿反諷中共而遭拘捕和騷擾，批評警方無合理基礎上任意拘捕。但他揚言不會因被捕而放棄表達意見，「唔會收聲，冇可能」。

Howard是全球首位模仿北韓領導人金正恩的演員，在香港出生，澳洲成長，再回港定居，是一位音樂創作人，2013年愚人節因貪玩上載模仿金正恩的相片，一炮而紅，展開模仿者職業生涯，亦時常現身香港抗爭現場，屢登各大國際媒體。前年因「特金會」與特朗普模仿者在越南河內高調出巡，被警方跟蹤，數日後更被遞解出境，事件惹來網上和國際媒體迴響。

警方回覆稱，去年4月7日接獲報案，在一空郵包裹內發現有一支氣槍、一件弩的零件、一些鉛粒及金屬子彈。機場警區刑事調查隊第三隊經深入調查後，於去年10月28日在中區拘捕一名41歲姓李男子，涉嫌無牌藏有火器、彈藥或槍械，被捕男子已獲准保釋候查。警方對每宗案件均會按既定程序以認真及專業的態度處理，並根據掌握的資料及證據作出跟進。