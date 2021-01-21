中國科興武肺疫苗多次擠牙膏式發表第三期臨床研究結果，巴西衞生當局承認當地長者研究數據太少，不足以證實疫苗對長者的效用。香港大學臨床試驗中心名譽副教授崔俊明表示，科興現有兩條出路，一是按原來研究設計得出的結果，向醫學期刊提交中期研究報告，包括長者數據；二是延長臨床研究，直至招募足夠長者參與研究，有機會有足夠數據證明疫苗的效用。前者有可能導致疫苗不適用於長者，在港只能為59歲或以下市民接種，但最少能正式開打；後者會延遲本港審批及使用該疫苗。

參與研究長者人數僅50%達標

政府原計劃科興疫苗本月來港，先為高危群組接種，但科興及參與科興第三期臨床研究的巴西布坦坦印研究所，一直擠牙膏式公佈研究數據，也未向國際醫學期刊提交研究報告，讓同行評審，以及未正式向本港衞生署提交申請，本港需轉用先到港的德國BioNtech疫苗為高危群組接種。

崔俊明表示，根據巴西衞生當局公開的資料，只有約600名長者參與研究，只及當初研究設計需1,260名長者參與數目的一半，巴西當局也承認長者數據太少，不能決定疫苗對長者的效用及安全性。

土耳其及印尼也有做科興第三期臨床研究。土耳其只發表涉及1,322人的研究結果，指疫苗有效率為91.25%；印尼研究只涉及約1,600人，指有效率為65.3%， 兩地沒公佈參與者的年齡分佈及其他背景資料。

專家促科興如實交中期結果 或延長研究儲數據

崔俊明認為，現時科興有兩條出路，一是按原先研究設計提交中期研究結果，即包括長者數據，由專家基於科學數據決定該疫苗是否適合或如何使用。他認為疫苗不宜為長者接種，但相信仍適合59歲或以下人士接種，令疫苗可名正言順在全球開打。

第二是科興經研究倫理委員會（IRB）批准，延長臨床研究的終止期，以招募足夠長者人數，符合最初研究設計，有機會有足夠數據證明疫苗的效用。若科興延長臨床研究，即會再押後向國際醫學期刊提交報告，料再推遲本港審批及使用該疫苗，「分分鐘遲過阿斯利康嚟」，阿斯利康原定第二季來港。

根據巴西當局資料，當地第三期臨床研究於去年7月21日開始，已公佈的數據是截至去年12月16日，研究仍然繼續。

醫生憂港府問科興攞數據被冷待

另有醫生表示，現時政府處被動，只能等待科興正式向衞生署提交申請及更全面及詳細數據作審批；相信政府已向藥廠落定，但現時最重要的並非金錢問題，而是能否盡快取得足夠疫苗。他擔心科興是私人企業，「政府問佢攞數據，都唔知答唔答」。另有醫生表示，「你問我，我估人哋都唔志在你香港市場，梗係顧咗巴西其他市場先，人哋訂親億億聲」。

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