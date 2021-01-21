在密封浴室洗澡太久，隨時一氧化碳中毒。衞生防護中心接獲通報，一名27歲女子前日（19日）在家使用氣體熱水爐洗澡約半小時後，被發現在浴室內不省人事，隨即送往屯門醫院，其後轉送東區醫院接受治療，現時情況穩定。

初步調查顯示，該氣體熱水爐透過網上從外地購入，事發時浴室抽氣扇已損壞數天，洗澡時浴室內的門窗全關上，可能因而令浴室內的一氧化碳水平上升。調查仍然繼續。中心指，一氧化碳無色、無臭、無味，它是因不完全燃燒含碳燃料（例如木材、天然氣和汽油）而產生的副產品。曝露於低濃度一氧化碳可能使人頭暈、頭痛、疲倦和噁心等；高濃度則可能導致視覺和腦部受損、協調紊亂、失去知覺甚至死亡。

中心提醒市民使用氣體熱水爐時，須確保室內通風良好，如懷疑出現一氧化碳中毒症狀應立即求醫。市民選購及使用氣體熱水爐時，應注意爐具已獲得機電工程署批准並附「GU」標誌；安裝、更換或維修必須由註冊技工進行，每18個月進行一次定期安全檢查；若操作有異應立即停用並代理商檢查或維修；如察覺有氣體洩漏跡象，安全情況下立即關閉氣體總掣，及通知有關爐具代理商派員處理。

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