特朗普昨日卸任美國總統前特赦73人並為70人減刑，包括涉嫌在邊境圍牆網上眾籌詐騙的前白宮首席策略師班農（Steve Bannon）及其他盟友，但名單不包括他自己及家人。

67歲的班農被認定是特朗普2016年大選勝選主要功臣，曾任白宮首席戰略師及總統高級顧問，惟2017年8月被解僱。他與另外三人去年8月被指在一項美墨邊境圍牆籌到2,500萬美元（1.95億港元）的眾籌項目涉嫌詐騙並從中獲利，他否認控罪保釋候訊。白宮在聲明指，班農一直是保守派運動重要領導人，政治觸覺敏銳。

獲特赦的還有共和黨前高級籌款人布洛伊迪（Elliott Broidy），他去年10月承認收受數百萬美元，非法游說華府為馬來西亞及中國謀取利益，包括安排美國方面放棄調查一馬貪腐案。此外，因貪污罪在2013年被判囚28年的前底特律市長基爾派瑞克（Kwame Kilpatrick）及前Google工程師萊萬多夫斯基（Anthony Levandowski）等，亦獲特朗普放生，萊萬多夫斯基去年8月承認在加入Uber前，偷取Google自動駕駛技術相關機密，判囚18個月。

放生饒舌歌手Lil Wayne

名單上亦有演藝界人士，涉嫌非法擁有槍械面臨10年監禁的格林美得獎饒舌歌手Lil Wayne，及因購買槍械時作虛假聲明，被判囚46個月的饒舌歌手Kodak Black均獲特赦。

另外，特朗普撤銷一項2017年簽署的行政命令，當時要求政府官員簽署道德承諾，在離職五年內不得進行游說工作，如今相關規定獲解禁。

美聯社/路透社