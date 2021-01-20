特首林鄭月娥早前去信立法會議員，交代2020年《施政報告》內多項措施的最新進展，其中包括將於農曆新年後向立法會提交就公職人員宣誓規定和相關安排的條例草案。在沒有民主派的立法會，荒謬絕倫的是林鄭早與議員提出多項建制派達成共識的建議，明目張膽地黑箱作業。她亦終於表示區議員及選委應被視為「公職人員」。

明顯地，受公職人員宣誓影響的不只是區議員，也對公務員影響甚多。公務員事務局發通告，要求公務員簽署宣誓聲明，有公務員團體表示，有少數會員表明不會簽署，又認為當局解說不足。面對公務員的批評，林鄭不但沒有回應他們的訴求，反而堅稱看不到宣誓的要求影響士氣。這種霸王硬上弓的姿態，或許令很多公務員敢怒不敢言，或者最後都作宣誓，只是口服心不服，絕對會影響到18萬公務員的士氣，不是林鄭一句「看不到」便能解決問題。

限制自由挫公務員士氣

飯碗不保事少，觸犯國安法事大。相信不少公務員是只求三餐溫飽，不求被政權扣上顛覆國家的罪名。在新的宣誓內容加入國安法條文，列明日後公務員發表個人言論時，若被認為其表達的媒介或對象不合適，導致他人覺得其執行職務時可能會偏袒，將可能被視為違反誓言，變相限制公務員言論自由。有公務員工會對此宣誓內容形容「非常之辣」，擔心日後公務員即使不是參與有關政治的示威活動，而是有關公務員自身薪酬福利問題，在這條條例下也隨時誤踩地雷、被指動搖特區管治。因為工作而可能犯上官非，可能只有香港公務員的附加條件。有志人士寧願離職，另投私人市場，總好過每日提心吊膽工作。近年投考公務員的人數本來已每下愈況，現時政府再推公務員宣誓，相信令更多人卻步。

政府僱員本分為公務員合約制及非公務員合約，均可稱公職人員。在新的安排下，他們可能都要宣誓效忠特區。2019年，政府聘用最多非公務員合約員工的是香港郵政的約1,600人，其次為教育局約1,210人，以及在職家庭津貼辦事處近900名。換言之，日後在新安排下，不論是衞生署或醫管局轄下的合約醫生，或者郵政局的郵差都可能要宣誓效忠特區。更令巿民擔心的是，廣泛的「公職人員」定義是否包括官校教師、政府有份資助的公營機構員工？他日，市民欲申請公屋、政府的現金派發計劃，申請表上會否附上簽署聲明，甚至要宣誓表忠才獲批呢？種種疑問，不是市民憑空想像，而是現今社會和政府的確衝破了大家過去的想像。

對區議員而言，在參選時有關的報名表格上，已有聲明擁護《基本法》和效忠香港特區，政府要求區議員再次宣誓是僭建和多此一舉，只是希望為取消民主派的區議員資格埋下伏線。其實選民本已有資格和能力去「褫奪」區議員資格，每逢選舉，總有現任議員未能得到支持重返議會，這也是行之有效的方法。最近的例子是在前年區議會選舉，市民在票站外花一至兩小時排隊投票，就是希望透過手上一票「褫奪」建制派議員資格。但是政府出手的褫奪議員資格，則是對選民意向的最大侮辱，最終得益者將會是建制派。就算再有選舉，這班建制派落選人將得不到香港市民的支持，只是重蹈覆轍。無論是公務員、區議員、有意加入者，在逆風飛翔，都要坐穩。

余德寶

油尖旺區議會副主席