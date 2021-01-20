特朗普卸任美國總統前，向國民演講作別，主要回顧過去四年政績，形容其政府「做到了想做的事」；幾乎絕口不提負面指控，亦無點名新總統拜登，僅祝其政府「好運」。不過，特朗普在演講中罕有嘗試修補國家裂痕，並直斥月初國會衝擊案的暴力「不能容忍」。

特朗普不隨以往總統在電視黃金時段直播卸任演說的慣例，前日僅經白宮發佈近20分鐘在藍廳預錄的片段。身穿深色西裝、白恤衫、打藍呔的他，一開口就指四年前他上台時，「我們開展了讓美國再次偉大的旅途」，總統任期如今來到尾聲，「我站在你們面前，真心為我們過往一同達成的而自豪。我們做到想做的事，甚至超額完成」。

「召集世界對抗中國」

他稱當初為激發美國的可能、還政於民而參選總統，雖然即將卸任，但這場運動不會就此完結。特朗普繼而對政績如數家珍，包括推出美國「史上最大刀闊斧」的減稅及稅制改革措施、重談「破爛的」貿易協議，讓美國擁有「全球史上最佳經濟」。不過，與中國簽訂首階段貿易協議未幾，「我國就和全球一同被中國病毒攻擊」，扭轉美國財源滾滾的局面。

特朗普亦將美國短時間內研發出輝瑞和莫德納兩款武漢肺炎疫苗，以及保障南部邊境安全納入其內政政績；外交方面，就有迫使北約其他成員國分擔軍費、擊敗極端組織「伊斯蘭國」（IS）、美國太空人重返太空等，更指自己振興了美國同盟，「召集世界各國，以前所未見的方式對抗中國」，亦對「成為數十年來首位無發動新戰爭的總統尤感自豪」。

雖然特朗普繼續吹捧政績，但今次罕有加入國家團結訊息，籲美國人謹記儘管他們常有分歧，但同樣「出色、體面、忠誠、愛好和平」，且為想美國着想，更直指「所有美國人都被我們國會所受的攻擊嚇倒」，強調「政治暴力攻擊我們美國人珍視的一切，永遠不能容忍」。他指國家現在比過往任何時代，都更需統一共同價值觀，跨過黨派仇恨，締造共同命運。他又謂其政策不分左右、黨派，只從國家、全國人民利益出發，但稱「我無選擇到會獲最少批評的路去走」。

對於政府即將換屆，特朗普祈求新政府「成功維持美國安全和繁榮，我們致以最大祝福，祝他們好運——這很重要」。特朗普昨早上8時15分左右，乘海軍陸戰隊直升機離開白宮，到安德魯斯聯合基地出席送別儀式，其間表示「我們會以某種形式回歸」。之後，他乘空軍一號往海湖莊園。有報道指他按傳統，給拜登留下一封信。

傳組「愛國者黨」親信指講笑

雖然即將下台，據報特朗普近日曾向幕僚提及組織新政黨，甚至起名「愛國者黨」（Patriot Party），但亦有親信指他或只是開玩笑。他所屬黨的參議院領袖麥康奈爾前日首次直指衝擊國會的「暴徒」受到「總統和其他大人物煽動」。白宮網站/美國《華爾街日報》