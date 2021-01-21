路透社早前報道，指北京有意修改香港立法會選舉制度，甚至有可能再度押後原定今年9月5日的立法會選舉，以削弱香港民主派在港的影響力，但政府的籌備工作仍然繼續。民政事務總署回覆《蘋果》查詢時指，為協助選舉事務處籌劃立選，將招聘約100名合約行政助理（選舉），並在去年12月與約30名時任行政助理（選舉）續約； 而選舉事務處則指，約550名合約員工合約屆滿後獲聘至今年9月30日，並同時處理約410名合約員工的續聘事宜，惟民政總署及選舉事務處均未有正面回應選舉是否如期舉行。

《蘋果》向公務員事務局及政制及內地事務局，就相關人士是否屬「公職人員」而須宣誓查詢。公務員事務局回覆指，有關合約員工雖按非公務員條款聘用，惟同樣受聘於特區政府，責任與公務員相若，屬《國安法》第六條列明的「公職人員」；惟港府目前正處理有關要求現職公務員宣誓或作出聲明的事宜，暫未有計劃要求相關合約員工宣誓。

根據民政事務總署的招聘啟示，短期行政助理（選舉）月薪為26,000元，主要協助籌備和進行有關選舉（如處理選舉投訴、選舉提名及其他與選舉相關的工作）、選民登記及選民投票率的工作。另外需要提供一般行政支援、有需要時進行戶外工作及執行其他職務。入職條件須持有香港任何一所大學頒發的學士學位，或具備同等學歷。

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