近日武漢肺炎疫情反覆，多名醫護人員亦中招。醫管局今日於疫情記者會上公佈，屯門醫院、伊利沙伯醫院及瑪嘉烈醫院均有護士染疫，多名醫護亦因此被列為密切接觸者而須接受檢疫。被問到情況會否影響醫院運作，醫管局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲稱當局會適時調配人手，又於記者會上多次「提醒」醫護人員，切勿與同事共膳，接下來的農曆新年亦應盡量「忍忍，唔好去多人聚會」。

北區醫院69個環境樣本均為陰性

北區醫院一名隔離病房護士（第9854號個案）昨日確診，醫管局繼昨日指有4名護士被列為密切接觸者外，今再指有多一名屯門醫院及一名伊利沙伯醫院護士，曾分別於1月17日和18日與患者共膳，被列密切接觸者須送檢疫。醫管局正就北區醫院的個案進行流行病學調查，暫時4名有密切接觸的護士、約70名隔離病房及內科相關職員的檢測結果為陽性，而醫院昨日在染疫護士於傳染期內曾工作及休息的地方，採集69個環境樣本，均為陰性。

當中屯門醫院護士是於復康病房工作，暫時未清楚其最後上班日期。而伊利沙伯醫院的護士昨晚初步確診，其最後上班日是1月20日，於內科病房工作，日常臨床職務負責一般護理工作。經個案追蹤後，因護士有穿戴合適防護裝備，加上無進行過高風險程序，無病人被列密切接觸。惟因該護士曾於本月19日及20日，與5名護士及1名文員共膳，因此她們被列為密切接觸者須送檢疫，暫時全部檢測呈陰性。伊院會為該內科病房的職員及病人安排病毒檢測及醫學監察。

醫管局解釋指一開始未有追蹤到該護士，是因為「初期有好多唔同資料要收集」，後期才追查到再多兩位醫護屬緊密接觸者。

另外屯門內科及老人科一名護士（第9868號個案）同告確診。該護士昨日起喉嚨痛及咳嗽，到職員診所求醫後確診。患者由1月15日起休假，主要負責行政工作，毋須接觸病人，無病人及員工被列密切接觸者。

瑪嘉烈醫院一名內科及老人科護士亦確診，其家人早前染疫，1月17日起接受檢疫。該護士由1月18日起頭痛，20日進行第二次測試時確診。該名護士最近曾於1月16日上班，在被送往檢疫前，曾與一名同事共膳，雖然二人中間有隔板相隔，但因用膳時間較長，該同事同被列為密切接觸者須送檢疫。醫管局指該名護士有穿戴合適裝備，過去14天未有接觸確診患者及做高風險醫療程序，無病人被列為密切接觸者。

醫管局籲勿與同事共膳

在疫情記者會上，醫管局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲多次提醒醫護人員，切勿與同事共膳，接下來的農曆新年亦應盡量「忍忍，唔好去多人聚會」。對於多名醫護染疫，被問到會否影響到醫院的運作，庾指當局會視乎情況適當調動人手，又藉機會再「提醒」醫護應避免共膳，以減少感染機會。

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