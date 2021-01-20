【本報訊】本港疫情持續嚴峻，昨日新增77宗確診，全部為本地個案，當中37宗源頭不明，另有60多宗初步確診，累計個案達9,798宗。本港再有醫院出現疫情，北區醫院三日內兩名醫護中招，一名隔離病房的女護士昨初步確診，她與日前染疫的同院深切治療部（ICU）男醫生曾於同日先後為同一確診男病人急救，未知是否因此受感染，醫管局正追查有否流行病學關連。

五員工須隔離

醫管局總行政經理庾慧玲昨表示，該護士過去三個月在隔離病房照顧武肺病人，最後上班日為1月14日，1月18日輕微不適，前日到社區檢測中心檢測，昨日初步確診，現於威爾斯親王醫院隔離治療，情況穩定。

四名內科護士上周末與確診女護聚會，另有一名護士曾與她共膳，該五名護士須檢疫。女護工作期間有戴合適裝備，沒有病人列為密切接觸者。女護工作的病房已停收新症，醫院會為隔離病房和內科病房職員檢測及醫學監察，庾又再次提醒員工應避免一同用餐和聚會。

庾透露，該女護與早前確診的ICU男醫生於1月5日先後為一名60歲確診男病人（第9049號）急救，當時該男病人情況惡化，女護士先於隔離病房為他進行霧化程序，其後病人送往ICU，由男醫生為他插喉，該病人當時病毒CT值少於20，反映有較高傳播性。

庾表示，醫管局正調查該兩名染疫醫護有否流行病學關連，自男醫生確診後，局方曾採集89個院內環境樣本，全屬陰性，而相關180名員工檢測亦呈陰性，惟因昨日初步確診的女護屬不同病房，當時檢測未有包括在內。該女護並非居於強檢大廈。

另外，九龍灣雅麗氏何妙齡那打素護養院一名88歲確診女院友前晚10時03分在瑪嘉烈醫院離世 ，病人有長期病患，至今有166名武肺患者死亡。

此外，一名在北角華懋交易廣場二期22樓、酷刑聲請上訴委員會秘書處免遣返聲請呈請辦事處工作的外判保安員確診，最近一次當值日為1月15日，是一名確診個案的密切接觸者。