前科纍纍嘅工聯會立法會議員郭偉強，今日借住《施政報告》致謝議案辯論，鼓吹立法打擊假資訊假新聞；雖然被行會成員、新民黨主席葉劉淑儀截住，但係都阻截唔到郭偉強，之後佢仲用假資訊嚟打擊假資訊，居然話《衛報》（The Guardian）係世衞嘅報章！呢招「賊喊捉賊」真係高章。

其實郭偉強發言時，葉劉一度話而家係辯論致謝議案，質疑議員利用呢啲時間鼓吹自己嘅立法建議，係咪恰當？代主席馬逢國姑且問下郭，佢嘅發言係咪同《施政報告》有關呀？郭話係就獲開綠燈。

而郭偉強發言時大肆批評完新屋嶺、8.31等係假資訊後，打算引述流行病學家庫哈爾斯基（Adam Kucharski）喺英國《衛報》嘅說話：「打擊網絡謠言嘅最好方法，係好似對待真正病毒咁對待佢哋」，以增強自己嘅說服力。

不過，郭偉強一嚟就話嘞：「另外亦都有《衛報》啦，我相信都係叫世界衞生組織嘅報章」，然後又將庫哈爾斯基嘅說話演繹成：「將對待呢啲假資訊嘅態度，一樣認真地對待呢啲新冠肺炎病毒。」八方大膽估計，郭偉強係專登講錯晒啲嘢，等大家明白，假資訊嘅禍害。

鍾劍華：教過郭偉強係畢生教育工作最大恥辱

郭偉強將《衛報》當成世衞嘅報章後，都引嚟一啲人嘅反響。好似曾經教過郭偉強嘅理大應用社會科學系助理教授鍾劍華就喺fb出po，笑中有淚咁話郭偉強「低能」之餘，覺得喺自己嘅教育工作生涯入面教過郭偉強係「最大恥辱」

而資深傳媒人潘小濤就順住郭偉強嘅邏輯話，「《蘋果日報》係蘋果架，《聯合報》係聯合國嘅﹗」睇嚟郭偉強想打擊假資訊先要打擊佢自己，果然贏人係先要贏自己。

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