【本報訊】油麻地有兩幢大廈污水樣本對武肺病毒呈陽性反應，居民須強制檢測。其中浩如樓的大廈喉管滿佈污垢，有大廈地舖商戶害怕染廈，避用店內洗手間，區內一片冷清。

大廈外牆疑加裝糞渠

「污水樓」座落上海街的金海大廈和浩如樓，同樣有地舖。兩幢大廈外牆比較殘舊，浩如樓的喉管更滿佈黑色污漬；金海大廈的喉管外觀則相對乾淨，但喉管接駁混亂，更有疑似劏房的糞渠通出大廈外牆。有穿保護衣人員持漂白水上樓。

在浩如樓地舖藥房工作的張先生說，油尖旺人心惶惶，「靜到咩咁，你幾時見過上海街會好似𠵱家咁？」他透露，有居民近期已搬離此區，政府自死不封關開始，往後的防疫措施一概無用，「呢個已經係最錯一步，𠵱家做咩都無謂」。對於疫廈水管狀況，他不清楚渠管接駁，但聽聞有大廈共用沙井，「𠵱家盡量唔會用自己個廁所，會出去第二度」，又會多倒漂白水到水渠中，「每隔15分鐘都搵啲火酒周圍噴」。

另一「污水樓」金海大廈附近商戶林立，黃小姐打算到大廈內借用洗手間，經記者告知才得知大廈污水有武肺病毒。她形容「𠵱家人人都擔心」，但附近只有這大廈有洗手間，只好如常使用，「惟有洗手同沖廁小心」。她表示自己日前已檢測，認為應全區強檢，「有啲做咗，又有啲未做，你都唔知佢有冇問題」，即使影響生意都應實施禁足令，「冇生意都冇辦法，惹到嗰啲嘢咪仲麻煩！」