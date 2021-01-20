78歲的拜登在香港時間今日凌晨在聯邦最高法院首席大法官羅伯茨監誓下，於國會山莊宣誓就任美國第46任、亦是最年長總統。經歷前朝特朗普政府治下動盪四年，拜登接掌的是一個面對嚴重分裂、內憂外患的國家，他在就職演說中多次強調「團結」，又提到會修補跟盟友的關係，再次與世界連結。新國務卿人選布林肯（Antony Blinken）較早前替拜登政府宣示外交方向，表明中國無疑是美國當前最大威脅。

拜登手按以一本家傳的古老《聖經》，在家人陪同下宣誓。在就職演說中，他指「今天是民主的日子，歷史和希望，以及更新與決心的日子」。他形容自己整個人都致力在此：「將美國團結起來、團結我們的人民、團結我們的國家。」他形容民主脆弱而珍貴，但民主已取得勝利。

對抗極端主義

他呼籲美國人一起克服國家面對的挑戰，而要做到這一點，就要團結。他說：「團結一起對抗我們面對的敵人：憤怒、怨恨及憎恨、極端主義、目無法紀、暴力、疾病、失業及失望。團結一致下，我們可以做大事、做重要的事。」他指「沒有團結，沒有和平」，呼籲國民「彼此聆聽、彼此尊重」。

他亦向國際社會放話，指「美國經歷過考驗，變得更強。我們會修補跟盟友的關係，再次跟世界連結」，承諾會一改前任總統所行的孤立政策。「我們會是一個追求和平、進步和安全的強而可信夥伴」。他又提到在美國導致逾40萬人死亡的武肺疫情，形容是百年一遇；演說期間他特別帶領在場人士為死者默哀。

拜登宣誓之前，身穿紫色套裝、向首位女性總統參選人致敬的賀錦麗，在最高法院大法官索托馬約爾監誓下宣誓，成為美國首位女性、有非裔及南亞裔血統的副總統。

受武肺疫情及本月初示威者衝擊國會事件影響，今次總統就職禮規模明顯較以往小，在出席人數大大減少下，氣氛或許沒那麼熾熱，但無損儀式莊嚴，並由女歌星Lady Gaga獻唱國歌。

三名前總統，克林頓、喬治布殊和奧巴馬都有與夫人出席就職禮，剛卸任的特朗普卻缺席。當局為防有人趁總統就職日搞事，出動2.5萬名國民警衞軍到華盛頓戒備，更在之前為他們進行背景審查，將12名疑發表過有問題言論的成員剔走。就職禮前，聯邦最高法院收到炸彈恐嚇，但保安人員搜查後並沒有發現。

遺憾亡兒不在

就職禮舉行前，拜登跟妻子吉爾及家人到華盛頓聖瑪竇宗徒主教座堂參與彌撒，賀錦麗與家人，以及國會兩院的民主、共和民主領袖都有出席。而在前日黃昏，拜登甫抵達華盛頓，就先向病歿民眾致以悼念。他在林肯紀念堂倒影池邊講話，勸慰民眾「念記始能療癒」。同一時間全美多處地標都跟林肯紀念堂在黑暗中亮起燈，「讓我們銘記離開的人」。感情豐富的拜登，前日離開達拉華州時發言更流下男兒淚，表示唯一遺憾是亡兒博歐不在身旁。

美聯社/路透社