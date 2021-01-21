廉政公署繼去年中就一宗涉款7,530萬元的信用證貪污詐騙檢控4人後，今日再以涉嫌串謀欺詐及洗黑錢，落案起訴1名建築工程公司董事，他目前獲准保釋，並於下周一（25日）到東區裁判法院應訊，以待案件轉介區域法院答辯。

今次新增的被告人是54歲的劉聰海，為已結業的成達建築工程有限公司股東及董事，他共被控3項罪名，包括串謀欺詐、違反普通法，以及2項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產，違反《有組織及嚴重罪行條例》第25（1）條。

其中串謀欺詐案情指，被告在案發時是成達建築股東及董事，在2016年6月1日至2017年3月16日期間，串謀其他被告及人士，在明知沒有真正相關交易下，涉嫌向星展銀行申請開出3張以景泰建築為受益人的信用證，又提交虛假文件以支持其申請，包括發票、裝箱單和貨運收據，最後令星展銀行向景泰建築支付逾7,530萬元。

至於餘下2項控罪，則指劉聰海涉嫌於2017年1月25日至26日，及5月22日期間，在知道或有合理理由相信該筆款項全部或部份、直接或間接代表從可公訴罪行的得益的情況下，於成達建築的銀行戶口及被告的個人聯名銀行戶口內，先後2次處理兩筆與串謀欺詐罪名有關的款項，涉款1,050萬元。

案中其他被告，包括中國鐵建香港副總經理王曉杉、景泰建築董事及成達建築首席行政官劉慶龍、成達建築董事盧沛如和其女婿陳家豪，早前已被控共16項貪污、串謀欺詐及洗黑錢罪名，審訊排期至今年7月5日進行。

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