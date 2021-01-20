【本報訊】工會出身的建制分子，成為權貴後卻反過來歧視傭工。工聯會副會長黃國健昨在立法會提出書面質詢，要求勞工及福利局勸阻外傭在公眾地方聚餐，並禁止她們搭建帳篷。職工盟總幹事蒙兆達直斥黃國健歧視，作為工會不應無視外傭權利。

黃國健昨在立法會會議向勞福局提問，將疫情失控的矛頭指向外傭。他指稱限聚令下，不少外傭周末及假日在公眾地方聚集，增加武漢肺炎的傳播風險，遂提出多條針對外傭的建議，包括禁止在公眾地方搭建帳篷、勸阻外傭於周末及假日集會及聚餐，甚至將外傭列為須接受定期強制檢測的特定群組。

職工盟斥歧視

當局表示截至本月17日，有265宗涉及新來港和245宗已在港的外傭確診，佔本港確診宗數約5.24%。本地外傭數目約37萬，以此計算，外傭確診率僅約0.13%。現時全港確診個案約9,800宗，佔整體人口大約0.13%。由此可見，外傭並非高確診比例的群體。

外勞事工中心社區關係主任唐曉昕認為，禁止外傭搭建帳篷是不近人情，該中心曾進行調查，逾半外傭在僱主家中沒有屬於自己的房間，平日已難有私人空間休息。疫潮下，社會更關注外傭聚集，有途人會圍觀、甚至騷擾在街上休息的外傭，加上冬天天氣寒冷，外傭面對如斯惡劣情況下方選擇搭建帳篷應對。

職工盟總幹事蒙兆達指出，外傭在社會上屬較難發聲的團體，作為工會領袖不應因此無視其權利，認為黃國健的言論偏見及歧視，對此感遺憾。他反問有能力的話，誰希望要在街道上休息？認為不同種族的工人都有尊嚴，惟政府未有關顧外傭的處境，亦未有提供休息的空間或設施。

對於黃國健禁止在公眾地方搭建帳篷的提問，當局回覆稱，在不妨礙場地運作及構成危險的前提下，市民可在康文署轄下公園內的休憩草坪使用體積較小及不須特別搭建的遮光用具。