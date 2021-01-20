【本報訊】東區醫院發生人工心肺機駁錯動靜脈的嚴重醫療事故，東區醫院公佈，57歲男病人周日接受緊急「通波仔」手術時，接駁人工心肺機後血壓未有回升，其間10分鐘未能偵測血壓，須施行心肺復蘇，機器運作31分鐘後才發現與病人動靜脈接駁不當並須糾正。病人手術後情況危殆，於深切治療部留醫。心臟科專科醫生張誠謙指，若人工心肺機不能運作，最嚴重可導致死亡，認為病人血壓不正常時，亦應檢查儀器。

東區醫院發言人指，一名患有心肌梗塞的57歲男病人，本月16日因嚴重氣促和抽搐被送到該院急症室，當時情況危殆，須插喉並送往深切治療部治療。病人兩日後清晨6時半一度心臟停頓，醫生立即為其急救及掃描檢查，並安排進行「通波仔」手術，手術於同日下午2時25分開始，有包括副顧問醫生在內的數名醫生和多名護士參與。

由於病人心臟的主冠狀動脈及三條冠狀動脈嚴重閉塞，血壓非常不穩定，醫生在手術開始前，先為病人接駁人工心肺機，並於3時53分開始使用，惟當時血壓未有回升，冠狀血管造影發現冠狀動脈血流緩慢，醫護人員立即放入冠狀動脈支架，惟其後在4時8分起的10分鐘內無法偵測到病人血壓，醫生須即時施行心肺復蘇。醫護人員於4時24分、即機器啟動31分鐘後發現人工心肺機與病人靜脈和動脈的接駁不當，立即重新接駁。手術隨後順利完成，病人血壓亦回復正常，但病人術後情況危殆，被送回深切治療部留醫，據悉暫未出現後遺症。

東區醫院發言人表示，已向病人家屬交代情況及致歉，並會成立根源分析委員會，調查事件經過及作改善建議，將於八星期內向總辦事處提交報告。

心臟科專科醫生張誠謙表示，人工心肺機目的是取代人的心臟及肺部，為身體提供有氧血液。儀器兩個接駁口，分別連接病人動脈及靜脈，兩條喉管的大小、顏色、標示均有不同，一般而言能夠分辨。若正確接駁，人工心肺機會顯示病人心跳波幅，病人血壓亦會回升；若病人血壓仍不正常，應同時檢查儀器及為病人進行血管造影。若人工心肺機在緊急情況下不能運作，最嚴重可導致死亡。

伊院男病人疑自殺身亡

伊利沙伯醫院昨晚亦公佈另一宗醫療事故，一名患有白血病的68歲男病人，去年12月24日因氣促及發燒而前往急症室求診，隨後入住內科病房。昨日下午3時30分，當醫生檢視病人臨床情況時，發現病人頸部及身上有多處刀傷，醫護人員立即為病人止血，惟病人情況轉差，醫護人員隨即進行心肺復蘇，並通知病人家屬，病人最終下午4時40分不治。院方已就事件報警。

警方表示，接報到場發現病床旁邊有一把22厘米長的生果刀，相信病人曾經自殘，但現場沒有撿獲遺書。