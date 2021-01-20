本地正經歷第四波疫情，《蘋果》整合所有確診個案，製作確診個案搜尋器，方便讀者了解個案資料；亦製作了互動數據圖表合輯，分析香港、中國，以至全球疫情至今的形勢。

本港武漢肺炎疫情仍然飄忽，昨日（20日）新增77宗確診，較昨日的56宗再度回升；另初步確診60多宗。新確診全屬本地感染，其中37宗無源頭。油尖旺區再多至少41宗確診，其中20宗來自佐敦指定檢測區域（大廈一有確診就全棟驗），但必檢的核心區並無新確診。將軍澳藍田隧道地盤感染群組則再多1宗。

另外，再多12棟大廈要強制檢測，9棟都是油尖旺區，其中4棟是昨日深夜刊憲公佈。這4棟大廈都是因污水樣本連續3日驗出武肺病毒，而要全棟檢測，全部位於佐敦指定檢測區域。鰂魚涌康怡花園N1座亦須強制檢測，共有兩戶確診，單位相鄰。1月7日至20日到訪過這12廈逾2小時者，須於23日或之前檢測；若已在18至20日檢測，可獲豁免。

1.20新疫廈名單

2戶不相關確診

●佐敦文蔚街25至47號文耀樓

●油麻地砵蘭街33C號／窩打老道5至7號兄弟大樓

●牛頭角上邨常康樓

●鰂魚涌康怡花園N1座

佐敦指定檢測區域 （1確診全棟驗）

●廣東道509至511號

●廣東道571至573號

●寧波街27至31號

佐敦指定檢測區域 （污水持續含病毒）

●上海街125至127號福成樓

●上海街131至133號

●上海街137至139號海豐大廈

●新填地街10至14號新利大廈

深水埗指定檢測區域 （1確診全棟驗）

●汝州街223號／北河街92至94號

尼泊爾籍確診佔23%

昨日77宗確診，油尖旺區佔至少41宗，其中20宗來自佐敦劃定區域。而來自油麻地和官涌檢測站，或附近的流動採樣站的個案，則有30宗。以患者國籍劃分，尼泊爾籍佔18宗（23%）、印度籍佔6宗。若單計37宗無源頭個案，則有23宗來自油尖旺，其中10宗來自佐敦劃定區域。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君在疫情記者會說，60多宗初步確診個案中，大約20多宗來自臨時檢測站，約10多宗來自油麻地一帶的檢測站，惟未包括深水埗檢測站發現的4宗初步陽性個案。

佐敦疫區多20人確診，多7棟大廈要強制檢測，其中4棟僅污水含武肺，無人確診，分別為上海街福成樓、海豐大廈、131至133號，及新填地街新利大廈；有確診而要檢測的3棟，則是廣東道509至511號、571至573號，及寧波街27至31號。同屬佐敦、但在疫區外的文蔚街文耀樓，因有2戶不相關確診，亦要強制檢測。

與佐敦同樣多尼泊爾人聚居的深水埗，前日突然都被政府劃區，大廈一有確診，就要全棟檢測。繼前日多6廈上榜，昨日再多1廈中招，就是汝州街223號／北河街92至94號。張指，深水埗檢測站發現4宗初步陽性個案，已送交樣本到衞生署覆檢。

曉峰樓3環境樣本呈陽性

另外，早前要強制檢測的柴灣曉華邨曉峰樓，因有多個同座向的13室染疫，全棟13室居民要撤離。張竹君指，政府在其中兩個單位採集11個環境樣本化驗，當中3個樣本呈陽性，涉及住戶的抽氣扇、地台去水位、廁所排糞渠表面。張指，呈陽性的環境樣本病毒數值（CT Value）較高，即病毒量較低。

她又提到，曉峰樓前日初步確診的住戶昨日已確診，而前日撤離了40名居住12樓以上的13室居民，有個別未撤離的已取得聯絡。

北區醫院隔離病房護士中招 曾接觸患者

北區醫院一名內科女護士初步確診武漢肺炎，與早前確診的深切治療部內科醫生，都曾在1月5日接觸一名60歲男病人（第9049號個案）。病人曾做霧化程序，CT值少於20，即病毒量相當高，有機會傳染。醫管局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲表示，4名內科護士在上個周末與確診女護聚會，另有一名護士曾與她共膳，即有5名護士需要檢疫。

政府擬定期檢測前線僱員 WFH至1.27

政府宣佈由1月21日起，一旦有政府僱員確診，與其同層工作的所有人員，及曾與確診者一同工作的人員，都須在指定限期內檢測，並須在家工作直至有陰性檢測結果為止，如對公共服務有影響會盡早公佈。另外，政府亦正計劃安排前線員工接受定期檢測。

因應本地疫情的情況，政府有需要繼續採取措施，減少社區的人流和社交接觸，阻止病毒在社區傳播。政府發言人宣佈，政府僱員特別上班安排將會延長至1月27日。除了提供緊急和必須公共服務及參與抗疫的人員外，其他政府僱員繼續留在家中工作。政府會密切監察疫情的發展，1月27日前再檢視情況。

速遞員1.19至1.31可免費檢測1次

食物及衞生局公佈，由本月19日至31日為全港所有速遞員（包括外賣食品速遞員）透過網上預約提供一次免費檢測，並於即日起接受預約。

食衞局指近日社會關注上門速遞服務可能會傳播病毒，為減低社區傳播風險，繼外籍家庭傭工及建造業工地人員後，再透過社區檢測中心，為速遞員免費檢測。免費檢測由19日開始，直至31日，其間每名速遞員只可接受一次免費檢測。結果呈陰性的會收到電話短訊通知，初步陽性結果會交由衞生署覆檢確認結果，確診個案由衞生署衞生防護中心跟進。

第二輪指定檢疫酒店多4間

另外，政府公佈第二輪指定檢疫酒店名單，當中新增4間酒店，分別為觀塘區的愛得甫酒店、南區的奧華時尚精品酒店.南岸、荃灣區的香港遠東絲麗酒店，及油尖旺區的香港海景絲麗酒店。名單有效期由2月20日起至4月20日，為期2個月。酒店除了供抵港人士強制檢疫外，部份緊密接觸者都會選擇酒店作檢疫。

本港疫情

●確診（截至1月20日13:20）

9,797宗（40日大至100歲）、8隻狗、8隻貓

●疑似／初步確診

1宗疑似確診

●死亡個案

166宗（38歲至98歲）及1隻寵物狗

●出院個案

37人出院（第7112、7637、8690、8720、8781、8811、8876、8888、8951、8964、8991、9012、9018、9032、9043、9053、9079、9080、9091、9098、9134、9204、9218、9228、9248、9259、9265、9269、9270、9312、9360、9394、9395、9430、9501、9518、9666號個案），

共8,865人出院（包括確診及疑似患者）

●住院個案

659名確診者仍留醫；

39人危殆（第1989、3496、5409、5511、5735、5754、6125、6232、6444、6547、6607、6754、6794、6913、7021、7123、7259、7323、8018、8078、8126、8195、8221、8323、8384、8449、8452、8818、8900、8937、9030、9049、9060、9062、9166、9267、9311、9438、9694號個案）、

30人嚴重（第5739、5990、6386、6543、6824、6850、7076、7208、7305、7468、7653、7964、8443、8819、8820、8832、8931、9040、9045、9055、9066、9115、9133、9135、9185、9240、9247、9284、9404、9542號個案）、

590人情況穩定。

庾慧玲表示，截至上午9時，醫管局錄得75宗呈報個案；現時公立醫院開設1,224張負壓病床，使用率64.3%，負壓病房676間，使用率72%。

確診個案過去14天有病徵時到訪的大廈名單（按此查看）

港患者曾駕駛／乘搭公共交通

●綠色專線小巴81K ／ 12月17日 ／ 第8248號個案

●城巴307A、5X ／ 12月17至18日 ／ 第8214號個案

●的士DE7696（夜間） ／ 12月18至20日 ／ 第8292號個案

●的士DE7696（日間） ／ 12月19至20日 ／ 第8432號個案

●的士PK8728（夜間） ／ 12月24至25日 ／ 第8669號個案

●的士LL4250 ／ 12月20至28日 ／ 第8770號個案

●的士TH8378 ／ 12月29日 ／ 第8854號個案

●的士RB9813（夜間） ／ 11月29日至12月31日 ／ 第8900號個案

●九巴234A ／ 1月1日 ／ 第9054號個案

●九巴32H ／ 1月3日 ／ 第9054號個案

●港九小輪中環 - 坪洲 ／ 1月7至8日 ／ 第9277、9342號個案

●港九小輪中環 - 榕樹灣 ／ 1月5至9日 ／ 第9267、9276、9277號個案

●的士KT1281（日間） ／ 1月10日 ／ 第9396號個案

●的士UD5137 ／ 1月9至10日、12至13日 ／ 第9438號個案

●的士WB1696 ／ 1月15日 ／ 第9481號個案

●九巴61M ／ 1月13日 ／ 第9567號個案

●的士VE8670 ／ 1月4至8日、11至15日 ／ 第9583號個案

兩岸疫情 （截至1月20日15:00）

兩岸最新疫情：國家衞健委公佈，內地周二（19日）新增103宗確診個案，其中本土確診佔88宗，分別是吉林46宗、河北19宗、黑龍江16宗、北京7宗。其餘15宗為境外輸入個案，分別是上海4宗、廣東3宗、浙江2宗、四川2宗、陝西2宗、天津1宗、福建1宗。內地累計確診88,557宗，4,635人死亡。台灣累計確診870宗，死亡7宗。

外國疫情（截至1月20日08:20）

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數已經超過9,596萬，全球死亡人數超過205萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過2,421萬宗，是目前唯一確診數突破2,000萬的國家，死亡人數突破40萬。印度確診人數超過1,058萬，死亡人數超過15.2萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數超過857萬，死亡人數超過21萬。俄羅斯確診突破360萬宗。英國確診亦已突破346萬宗。確診逾200萬宗的國家則有法國、土耳其、意大利、西班牙、德國。哥倫比亞、阿根廷、墨西哥、波蘭、伊朗、南非、烏克蘭、秘魯等8國確診宗數均超越100萬大關。

●JHU周二發佈的最新統計數據，美國累計死亡個案突破40萬宗，達401,128宗，累計確診病例24,210,344宗。

數據顯示，死亡個案最多的是紐約州，為41,350宗，其次是加州，為33,763宗德州累計死亡個案超過3.2萬宗，佛羅里達州超過2.4萬宗；新澤西州和伊利諾州的均超過2萬宗；賓夕法尼亞州、密歇根州、麻省和喬治亞州均超過1.2萬宗。

美國累計死亡個案數字正在快速攀升。數據顯示，去年5月27日超過10萬大關，9月22日超過20萬大關，12月14日超過30萬大關。從10萬宗增加到20萬宗用時不到4個月，從20萬宗增加到30萬宗用時不到3個月，從30萬宗增加到40萬例用時僅1個多月。

●英國政府周二發佈的數據顯示，該國當天新增死亡個案1,610宗，累計死亡個案超過9萬宗，達91,470宗；新增確診病例33,355宗，累計確診3,466,849例。

數據顯示，英國新增死亡病例數與周日和周一的671宗和599宗相比大幅上升，再創該國疫情暴發以來單日新高。

●德國總理默克爾與各州州長會談後宣佈，將德國目前實施的封城措施延長至2月14日，並加強防疫措施的實施力度，包括要求今後乘車和購物時必須佩戴醫用口罩而非自製口罩，同時要求僱主今後盡可能為員工在家工作創設條件。

●十大確診宗數最多國家，括弧內為死亡人數：

美國 14,745,094 (401,128)

印度 10,228,753 (152,556)

巴⻄ 7,569,652 (211,511)

俄羅斯 2,970,450 (65,632)

英國 8,320 (91,643)

法國 217,745 (71,482)

意⼤利 1,781,917 (83,157)

⼟⽿其 2,277,987 (24,328)

⻄班牙 196,958 (54,173)

德國 1,736,911 (48,433)

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