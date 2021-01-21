兩名17歲男女被指前年12月在旺角用木卡板等雜物堵路，被控在公眾地方造成阻礙罪。案件今審結，裁判官鍾明新裁決指，女被告的背囊款式獨特，而且警員追捕時間短，相信沒拉錯人，裁定她罪名成立。至於男被告則因案發影片只見他在行人路上推卡板，沒證據證明他曾堵路或協助堵路，因此脫罪。鍾官決定先為女被告索取社會服務令報告，押後至下月4日判刑，其間她可繼續保釋。惟鍾官特別告誡，除非她向感化官表現出真正悔意，否則不一定會接納服務令的建議。

同為17歲的曾姓男生及陳姓女生被指前年12月9日在旺角用陳列木板、雪糕筒及其他物件對道路或人造成阻礙、不便及危害。當中曾姓被告有聽障，庭上需戴上助聽器。

官指女被告沒有解釋逃走的原因 肯定她逃走不是與犯罪無關

鍾官裁決時指，3名警員證人均誠實可靠，證供簡單直接。辯方質疑警員駕駛警車及下車追捕女被告期間，視線一度受阻。警員則自言，每天駕駛同一輛警車，可以同時專注交通情況及女被告，他追捕過程中一直望著女被告。

鍾官認為，現場影片支持警員說法，顯示他下車3秒後，便成功制服女被告。鍾官認為，警員全程緊貼女被告，加上追捕過程短暫，亦沒有證據顯示當時附近有其他人，故不可能追錯人。此外，女被告的背囊顏色鮮豔搶眼，故不同意辯方所指，警員追錯了與犯案者穿相似衣著、揹相似背囊的女被告。

鍾官表示，雖然女被告見到警員後逃跑，並不等於她犯了案，但她沒有解釋逃走的原因，故法庭肯定她逃走不是與犯罪無關。因此，鍾官裁定女被告便是案發影片顯示的堵路者，她將卡板及雜物放在道路上，目的是阻礙交通，令車輛不能行駛，故其在公眾地方造成阻礙罪成。

辯方向法庭呈交分別由女被告的母親、補習老師等人撰寫的求情信，指她本性善良、有正義感，對犯案有悔意，而她案發時只有17歲。被告撰寫的求情信則透露，本案對她造成很大困擾，她明白其行為對影響道路使用者，有機會構成危險，感到內疚，希望向受影響人士致歉。辯方希望法庭考慮到被告初犯及年輕，可先為她索取感化報告，再作判刑。

女被告經審訊後被定罪 官明言不會考慮判感化令

惟鍾官表明，同案另一名被告認罪，亦被判處感化令；而女被告是經審訊後定罪，判感化令的刑罰太輕，法庭不會考慮。鍾官又表示，不接受女被告在求情信中所指，她當時在馬路上「不小心遺漏」涉案卡板及雜物，認為她沒在信中表達悔意。辯方解釋稱，女被告表明感到「內疚」，而且自知不應做出有關行為。

鍾官表示，女被告經審訊後定罪。判刑時必須清晰考慮其悔意。鍾官最終決定給予女被告一次機會，將案件押後下月4日，先索取社會服務令報告再作判刑，但明言「要喺報告或者求情信當中，見到真正悔意」。

至於男被告，鍾官指沒有片段拍攝到他堵路，警員只見到他在行人路上推卡板，但沒詳細交代他如何推、推了多少塊、途中有沒有卡板跌掉，以及怎知道其行為是協助堵路。鍾官指，片段顯示男被告由始至終都身處行人路上，控方沒有足夠證據證明他曾堵路或協助堵路，故裁定其罪名不成立。

【案件編號：WKCC1567/20】

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