【本報訊】立法會工務小組昨早通過約25億元的中文大學及港大工程撥款，建制派議員繼前日在教育事務委員會上追擊中大後，昨再乘機追問中大的保安安排，要求校方加強校園保安。中大副校長（行政）及秘書長吳樹培（圖）回應時表示，目前中大地契允許公眾人士進入校園，校方正研究可否修改地契，限制公眾出入。中大學生會炮轟建制派借撥款向校方施壓，侵害大學自主運作，擔心建制陣營未來會進一步透過其他大學撥款，迫令院校淪為黨服務的機器。

工務小組討論三項工程撥款，包括在中大建造科研實驗大樓、在港大拆卸教職員宿舍後改建實驗室大樓及興建資訊科技大樓。項目在12票贊成、2票反對下通過，熱血公民鄭松泰和建制派何君堯投反對票，但兩人沒有發言。

校方研改地契限公眾出入

經民聯梁美芬發言時強調大學「唔係冇王管」，要求兩間大學澄清今次撥款與前年騷亂事件引起的校園混亂無關。民建聯周浩鼎借題發揮，指前年中大一度成為「暴動」戰場，令人失望。他特別提及中大擬建造的實驗大樓中，有與中國內地有關的實驗室，擔心會有別有用心，「我驚我哋對國家唔住」，要求校方對相關實驗室有更高級別的保安。工聯會麥美娟亦提到前年大學校園被衝擊，中大建造的實驗大樓接近吐露港公路，擔心有人進入大樓破壞。

兩所大學校方均指已加強實驗室安全。吳樹培承認中文大學的保安「有挑戰」，因地契允許公眾人士進入校園，指有議員提及可修改地契加強保安，校方亦有此意，希望往後可獲議員支持修改。

中大學生會幹事會臨時行政委員會主席區倬僖炮轟建制派借撥款向大學施壓，迫令大學就範，「之前係暗地裏做，𠵱家係明目張膽」，侵害大學自主運作。他估計未來情況將更嚴峻，大學的自主及學術自由勢不保。