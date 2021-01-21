前年9月28日金鐘有佔領運動五周年集會，警方掃蕩示威者，追至灣仔截停巴士搜查可疑人士。25歲男子背囊藏有士巴拿、噴漆、豬嘴等，被控管有物品意圖損壞財產，今日受審時辯方指工具可用於物業管理職務，還傳召下屬講述被告當天曾做維修。裁判官即日裁決，認為被告非常可疑，但信納工具可用於工作，不能單憑他帶同工具被截停，就肯定地推論他意圖進行破壞，裁定罪名不成立。

被告黃峻熙（25歲）被控非法管有一支士巴拿和一支噴漆。根據警員證供，警方在灣仔菲林明道與港灣道交界截查兩部巴士，被告從104巴士落車時形迹可疑。不過裁判官張志偉裁決時指，兩名證人警員接觸被告時，被告已經獲悉需接受搜查，他其後的舉動無法佐證他本來懷有破壞意圖。

前下屬詳述被告當日維修商舖

辯方今早指出，被告曾向警方解釋噴漆用於填補天花裂縫的顏色，防毒面罩則是拆保暖綿時使用。辯方另傳召被告的張姓前下屬作證人，張供稱案發時協助管理荃灣一個商場。案發當日收到海味舖投訴天花滴水及跌下碎石，他致電被告求助。

張指被告中午到場處理，戴上護目鏡檢查天花，亦戴上公司向管理處提供的面罩。移除鬆脫石屎後仍有漏水，被告便提議安裝接水管，商戶指白色接水管在黑色天花下礙眼，被告再提議用噴漆將接水管噴成黑色。被告平時出外工作，都會帶電筒、護目鏡、面罩、手套及替換衣物等物品。

欠環境證供 工具未必用於示威

裁判官考慮了張的說法，指被告被截查時帶著工作工具是可以理解；然而當日金鐘有大規模示威，相關物品同樣可用作堵路、破壞及塗鴉。裁判官留意到，被告下午1時放工，工作及居住均在荃灣，但涉案巴士是由堅尼地城開出。不過，裁判官指沒有其他環境證供，證明被告必然將工作用具用於示威。

被告有向警方講及物品用途，但正式警誡下沒進一步回應，裁判官表示不明白，為何被告不能在警誡下詳細解釋工具用途。裁判官認同當時環境下，搜出涉案工具非常可疑，惟指不能單以被告被截停及帶同工具，就意圖破壞的唯一結論。

【案件編號：ESCC1594/20】

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