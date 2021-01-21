元朗7.21白衣人恐襲事件中，唔少巿民睇到警方喺元朗站內如擺「空城」計，任由白衣人施襲，偏偏有人竟然揀咗今日（1月21日），約咗部份傳媒搞分享會，宣傳警方嗰套至今唔肯交代用咗納稅人幾多錢拍嘅15分鐘宣傳片《守城》，就係警察公共關係科總警司郭嘉銓嘞！

7.21事件中「原告變被告」嘅民主黨副主席林卓廷就同八方講，郭嘉銓揀今日宣傳警方如何《守城》，「時間真係差得無得再差，係想攞景定贈慶？」批評郭嘉銓身為警察公共關係科總警司，媒體觸覺竟然低成咁，真係似搞公關災難多過搞公關。

更搞笑嘅，阿廷今日閱讀商台相關報道時，竟然發現喺段報道底下，出現咗叫巿民要「根治眼病」嘅廣告，令佢忍唔住笑咗好耐，不禁笑嘆：「世事往往就係咁巧合！」

阿廷話，警方為拍呢條宣傳片，不惜去年10月夜深時分喺正民居隔籬拍攝爆炸場面擾民，今日透露原來動員超過600名警員參與拍片，不禁質疑：「其實警方搵600警力、搵咁多高層一齊拍片，倒不如7.21嗰日派6個警員去保護巿民？」指7.21當晚如有6個差人肯做嘢，阻止白衣人恐襲巿民，「嗰段片一定傳揚後世，唔使搵乜嘢大導演㗎！」

對於郭嘉銓今日聲稱，希望透過今次宣傳片「修補警民關係」，並相信「有助招募警員」，阿廷就唔多認同，話：「你拍片叻，唔等於你做事叻㗎」，認為香港巿民需要嘅，唔係警方嘅自我化妝，而係巿民有需要嘅時候，派足夠人手保護巿民囉。

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