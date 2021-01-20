【本報訊】英國御用大律師David Perry以往多次代表律政司，在受矚目案件擔任主控並成功令被告入罪，所以港府想找重量級大狀做8.18反修例「流水式集會」案主控官，David Perry自然是首選。有法律界人士相信，David Perry也想不到今次受聘會在英國引起爭議，令他處身風眼中。

David Perry被視為法律界重量級人馬，2008年曾獲《泰晤士報》選為英國百大最佳資深大律師之一，他曾於前政務司長許仕仁貪污案擔任主控官，成功將許仕仁入罪。之後的前特首曾蔭權涉貪案，David Perry再次負起檢控工作，由2015年起訴到2019年終院上訴，他一直聯同資深大律師郭棟明及黃佩琪以原班人馬擔任控方代表，曾蔭權最終服刑八個月後脫罪。

「友情價」一日五萬元

除前高官涉貪案外，David Perry亦是商人陳振聰偽造龔如心遺囑案的主控，陳振聰最終罪成被判監禁12年。早年轟動一時的美林證券高層被妻子謀殺案，主控也是David Perry，謀殺親夫罪成的Nancy Kissel被判處終身監禁。

過往有不少報道指，David Perry收費相當高昂，但常以「友情價」代表律政司出戰，許仕仁案中David Perry的「友情價」是五萬元一天，另加往來英國及香港的商務客位機票，以及入住港麗酒店期間的食宿費用；在曾蔭權案首次審訊中，David Perry帶領控方律師團隊費用達1,500萬元。若他今次受聘做8.18案主控，估計政府開支隨時以千萬元計。