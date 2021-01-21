屬豁免檢疫類別的機組人員，抵港後只需接受檢測並自我隔離24小時，就可返回住所或酒店。消息指，政府正考慮要求所有機組人員，抵港後一律接受14天強制檢疫，變相撤銷豁免檢疫資格。國泰指不作回應；運房局亦沒正面回應，僅指會視乎本港及世界疫情發展，考慮所有相關因素，檢視及調整機組人員等不同類別獲豁免人士安排。

航空業界消息指，政府計劃要求航空公司所有機組人員，包括機師、空中服務員等在執勤返港後，都要在指定隔離酒店檢疫14天，初定為期3周。據了解，國泰高層正游說政府，希望推遲甚至叫停計劃。

「冇群組爆發 點解搵我哋開刀？」

國泰員工都對政府計劃有保留，憂慮此舉只會令航空業雪上加霜。有員工認為，現時確診個案以本地感染佔多數，政府做法多此一舉，「睇唔到係crew（機組人員）導致社區爆發？根本冇呢個必要性」。另一名國泰員工則怒轟政府玩死航空業，「又冇群組爆發，點解要搵我哋開刀？係唔係要搞到國泰執笠先開心？」

國泰下午向機組人員發出訊息，承認一直與本港及世界各地政府，就乘客及機組人員的隔離安排溝通，但沒有證實或否認14天強制檢疫的消息，僅指會待細節出台後完整及詳細交代。

翻查資料，1月1日至今共有4名機組人員確診武漢肺炎，他們分別由瑞士、德國、土耳其及埃塞俄比亞抵港，4人均沒有病徵。

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