司法界為親北京陣營重點狙擊對象，大律師公會今日傍晚舉行周年大會，通過新的執行委員會名單，在無競爭下由人權大狀、資深大律師夏博義（Paul Harris）出任主席，他自言是堅守法治的人，又應要求以廣東話講述心情：「好擔心香港自由唔會繼續……我會盡力，唔知道如果我會成功（不知會否成功）。」他明言對「港版國安法」部份條文有憂慮，包括「送中」條款等，希望任內可與政府探討有否機會作出修訂。

大律師公會傍晚舉行周年大會，改選正副主席及部份執委，會議進行不足1小時便結束，資深大律師駱應淦、李柱銘、李志喜等都有出席，剛卸下主席職務的戴啟思也有到場。會上由有人權大狀之稱的資深大律師夏博義在沒有競爭下當選主席，資深大律師葉巧琦及大律師沈士文則擔任副主席，另外5名執委改選，現任執委梁寶琳和蘇諾賢成功連任，新加入則有資深大律師陳政龍、大律師陳志剛及馬亞山。

夏博義在會員大員後會見傳媒，被問到出任主席的感受，他指目前不論對公會，以至香港法治而言都是艱難時刻，他形容自己是堅守法治的人（deeply committed rule of law person），「我一方面不喜歡暴力示威者，另一方面也不喜歡行政機關濫用權力」，他稱任內會用任何方法捍衞法治。

憂慮國安法部份條文

他主動提及對「港版國安法」部份條文有憂慮，「特別有一條條文訂明部份政府人員在法律之上，不受法庭挑戰」，亦有條文訂明部份案件可「送中」，加上國安法刑罰可高至判處終身監禁，卻有案件可不設陪審團，與《基本法》35條有衝突。他又質疑，國安法實施細則賦權警方盤問人們的政治立場，若果不從或有刑責，「盤問欺詐行為與盤問對共產黨，或者香港特區地位的意見不同」，認為條文違反《基本法》。

他形容國安法有些條文沒有問題，有些視乎法庭如何詮釋，有些他認為難以保持一致性，有些他希望直接情商政府作出修訂，他強調多國因應國安法暫定與香港的逃犯移交協議，表明上任後會爭取與政府商討。

英國御用大律師David Perry在英國政界、法律界作出批評後，退出來港處理民主黨創黨主席李柱銘及法律界前議員吳靄儀等多名民主派人士，涉參與8.18非法集結案的檢控工作。夏博義認為是複雜情況，難以評論，指若對方來港，他們會在法庭對壘（他有份代表案中被告），公會亦未有機會商討事件，他個人認為David Perry豁免隔離措施為主要憂慮及爭議所在，「可能會造成他人感染，這可以是我！如果我們在同一法庭。」

「不可拒聘」原則不適用於海外工作

至於律政司司長鄭若驊昨日堅持，英國及香港大律師適用「不可拒聘」原則，仍有在英國執業的夏博義說，不論英國或香港，大律師都要遵守不可拒聘原則，但要留意這個原則並不適用於海外工作，強調是否到其他司法管轄區工作是個人決定，情況並不受各國大律師公會限制，「沒有不可拒聘原則要求任何人由英國到香港，或一個司法區到另一司法區工作」。

對於法官屢受批評，夏博義表示，對法官的評論必須基於理據，他稱留意到報道指控法官判案基於其中一方律師的關係，認為指控十分具冒犯性，他任內會以一切方法捍衞司法獨立。

夏博義（Paul Harris）小資料

●年齡：68歲

●執業資格：於英國接受教育，1976年在英國獲頒大律師資格，1993年在香港獲頒大律師資格

●執業範圍：主要關於憲法及行政法

●公職：英國及威爾斯大律師公會人權委員會首任主席、香港人權監察創會主席

●著作：

2007出版《示威之權》，包括討論六四事件章節，書本封面用上六四「坦克人」以身擋坦克的照片，當時書本被國際著名印刷商「當納利洛文財經」拒印

2015年出版《捍衛自由——和平示威簡史》英文版，去年出版中文版

●擔任「第二代美國隊長」馬俊文高呼「光時」案辯方代表；於15名民主派人士被控去年8至10月未經批准集結案中，代表社民連吳文遠

資料來源：《蘋果》資料室

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