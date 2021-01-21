公務員宣誓如箭在弦，18萬名公務員必須在月底宣誓效忠，否則炒魷。官媒新華社繼昨日以社論形容宣誓是「應然」及「必然」，今日再訪問多名香港建制派中人，力撐宣誓是公務員的法定責任和政治倫理。

新華社的文章提到，公務員宣誓不僅落實了「一國兩制」、服務社會的向心力，而且「回應了社會各界要求切實貫徹落實『愛國者治港』原則的呼聲」。文中強調，公務員宣誓是法定責任，「不容迴避」、亦是「一國兩制」及《基本法》、《憲法》架構下「理所當然之舉」。

文中並提及，公務員宣誓或簽署聲明意義重大，不僅有利於強化公務員履職的責任感，提高公務員隊伍落實「一國兩制」、服務社會的決心，增強社會對公務員團隊的信心，同時「回應了社會各界對部份『攬炒派公務員背信棄義、倒行逆施」的想法，「成為香港社會正本清源的重要一步」。

新華社又訪問了多名建制派中人，包括引述香港再出發大聯盟副秘書長黃英豪說，公務員宣誓或簽署聲明，反映《國安法》第6條在特區得到有效執行，和《基本法》第99條、第104條的法律精神獲充份尊重；經民聯立法會議員梁美芬稱，公職人員宣誓以示對國家和社會負責是國際慣例，香港特區政府的公務員也不應例外，以證明特區政府應推行公務員宣誓。

政制及內地事務局局長曾國衞周四在立法會回應《施政報告》致謝動議時表示，區議員理應屬於《國安法》下要宣誓的公職人員，當局決定在修訂公職人員須宣誓的法例時，將區議員納入修訂範圍，現時正積極準備，預計農曆年後可交立法會審議。他又說當局仍在「仔細研究、通盤考慮」境外投票的問題，並且全力推進相關的修例工作，若有方案會盡早提交立法會。

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