教育局昨公佈《2021年度統一派位各小一學校網選校名冊》，全港36個校網，合共5個校網將於2021學年「加派」學額。現時統一派位學額，縱然學校在自行階段沒有「超收」，實際在統一派位階段的學額必然有增減，除卻當局估算每區適齡學童人口而「加派」、「加班」，還有留班位。有學校獲「加派」校長指，為確保教學質素，預計「叩門」階段不動用「Buffer浮動位」取錄候補生。另有校長分析，今年暑假才真正了解移民潮的影響，「音樂椅」效應下各類學校將「大執位」。

記者 羅惠儀

教育局去年預計2021/22學年有約59,200名小一適齡學童，惟自行分配學位階段僅49,749人交表，與該局估計相差約1萬人。根據教育局日前公佈的《2021年度統一派位各小一學校網選校名冊》，全港36個校網，將有5個校網「加派」學童，即原本實行小班教學每班25人數，料增至28或29人，較去年11個校網須「加派」減少。本年度「加派」的校網包括深水埗（40校網）、九龍灣（46校網）、元朗（73及74校網）及沙田（91校網），其中40及91校網每班加派4人至29人。

現時暫定統一派位學額，每間學校可預留不多於小一學生總人數的三成，用作該年度的小一留班位；然而，普遍學校都用於派位結果公佈後的「叩門位」。身兼佛教聯合會會屬小學校長會主席，佛教林金殿紀念小學校長吳永雄稱，學界向來不主張留級，因此這些學位將用作「叩門位」；至於浮動（Buffer）位，則按開班線：「小班」25人可收至27；「大班」30人則可收至33。因此校方可在叩門階段動用這些浮動位，連同在統一派位預留的留班學額，一併取錄學生。

吳永雄透露，區內受歡迎的學校是否悉數用浮動位於「叩門」階段吸納學生，視乎學校之間協調，否則相對弱勢的學校便有收生壓力。

沙循「加派」：未必用盡叩門位 維持小班質素

91校網內的「小班」學校須每班加派至29人，隸屬該網「超收」最多的沙田循道衛理小學，新學年共四班小一，每班加４學位。校長朱敏娟表示，不想增加師生比例，冀維持教學質素：「預計如常叩門，因為都有機會有學生不來註冊，我們有兩個『叩門位』（即浮動位），未知是否用盡，收到31人一班都要看現實情況。」朱敏娟補充，確實因為移民潮，區內就算收生穩定的學校，在自行階段亦增加了獲取錄後卻不註冊的學生，形容過去較少出現。

名校網41：維持留班位 黃大仙區學位供過於求

傳統名校林立的41網，今年向九龍城43網九校「借位」共53個。歷年來此校網各名校少有在自行階段因世襲遭蠶食統一派位的學額，包括喇沙小學、瑪利諾修院學校（小學部）等。

隸屬43網的福德學校，校長許加路表示，該校過去數年亦有「借位」他區校網，指九龍城區屬名校網，該區學生就算派來黃大仙區，最後棄選機會亦高：「當然越派多些當區的學生來，整體收生人數一定穩定。」他認為今年適齡學童確實減少，不過，整體規劃卻加劇適齡學童人口不均的影響，像區內增加一私立學校神召會德萃書院（小學部）：「區內有28間小學，當中有3間直私學校，還未包括新加入的德萃，（形成）學生相對不足，學位需求跟現在所估計的學位供應量，大約少10％。當中還未包括流失至他區升學，在黃大仙區是特別嚴重。」

31網油天（海泓道）超收最多

油尖旺31網最受歡迎5間傳統名校，從統一派位學額所見共21留班位。學界掀起「音樂椅」效應，全港自行收生階段「超收」最多之一的油蔴地天主教小學（海泓道），校長陳淑儀指由去年9月至12月約數名學生退學，不過，她覺得暑假才真正反映移民潮的影響：「直私、國際學校退學人數增加，無疑到統一派位前，因為家長怕未知派到甚麼學校，就算多喜歡我那間學校，一定先要其他學校（直私），很自然統一派位有部份位流失，去了那些學校。」她預計，今年統一派位「命中」心儀學校的機會率高。該校共有5班「大班」，每班有浮動位3個，連同「留班位」5個，即叩門階段共有20個學位。

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