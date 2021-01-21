去年7.1晚上，警方以有「暴徒」走入銅鑼灣時代廣場為理由，進入商場搜查並拘捕了3名沙田區議員。其中一名被捕的區議員沙田區政趙柱幫表示，律政司今日通知他，因不夠證據起訴，會將相關證物交還。

去年7.1正是「港版國安法」生效首日，警方大舉拘捕了370人，包括在時代廣場以非法集結為由拘捕了趙柱幫，另外兩名沙田區議員李志宏、石威廉，以及3人的4名助理。

趙柱幫向《蘋果》稱，他們7人都已收到警方通知，律政司指不夠證據起訴，着他們領回相關證物。有關他的證物主要是衣服、手機、背包和防毒面具。

趙認為警方濫捕問題「有目共睹」，即使踢保後仍可能被律政司和警方聯手，以其他方法限制其人身自由，故對今次因不夠證據而不被起訴，並且交還證物感意外，但他亦不會因此覺得法治未死，恐怕政權可能仍會以不同方式打壓。

石威廉獲通知下周取回證物

石威廉亦向接受《蘋果》透露，今午約5時收到新界南總區警察總部致電，表示律政司將不會就去年7.1涉非法集結罪起訴他，並着他下星期可到警署取回證物。

石表示，當日被警方扣起個人電話、八達通等私人物品，相信下星期可取回，被問現時心情如何，他指他會以平常心面對，一日未成功爭取民主，一日不會有放下心頭大石的感覺。

不過李志宏表示，即使警方交還證物，也不代表警方不會起訴。他解釋，他涉及的另一案件，警方也一度交還證物，但最終他也被檢控，「佢（警方）而家所做嘅嘢（交還證物）係冇意義嘅，唔代表佢還返啲證物、唔代表佢同你講唔夠證據，之後就唔會再落案控告你」。他強調，他與趙柱幫、石威廉等「一直都係清白」，只是目前警方在程序上到無事可做才交還證物，難言之後會否又被檢控。

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