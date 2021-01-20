拜登正式成為美國總統不足半小時，中國外交部隨即宣佈制裁剛卸任的美國前國務卿蓬佩奧等28人，措詞激烈地指被制裁者「推動實施了一系列瘋狂的行徑」，並禁止他們及其家屬進入中港澳三地，他們及其關聯企業、機構也已被限制與中國打交道、做生意。

外交部今凌晨1時許發出制裁聲明，稱「過去幾年，美國一些反華政客出於一己政治私利和對華偏見仇恨，罔顧中美兩國人民的利益，策劃、推動實施了一系列瘋狂的行徑，嚴重干涉中國內政」，損害中國利益、傷害了中國人民感情，也嚴重破壞中美關係。

禁入境中港澳做生意

中方因此決定對在涉華問題上嚴重侵犯中國主權、負有主要責任的28人實施制裁。被制裁者包括美國前國務卿蓬佩奧、白宮貿易顧問納瓦羅、美國國家安全顧問奧布萊恩、白宮前副國家安全顧問博明、美國衞生部長阿札爾、美國副國務卿克拉奇、美國駐聯合國大使克拉夫特、白宮前國安顧問博爾頓、前白宮首席策略顧問班農等28人，而「這些人及其家屬被禁止入境中國內地和香港、澳門，他們及其關聯企業、機構也已被限制與中國打交道、做生意」。

美國國務院本月15日為回應港府逮捕55名民主派人士，宣佈制裁中央統戰部部長兼中央港澳工作協調小組副組長尤權、駐港國安公署副署長孫青野等六名中港官員，惹北京不滿。中國外交部發言人華春瑩本月18日稱，中方已決定對在台灣及香港議題表現惡劣的美方官員實施制裁，也稱「美方必將為其錯誤行為付出沈重代價」，惟當時在會上未回應具體措施。如今在拜登上台後提出制裁，頗有針對意味。

中國外交部