前年10月港府強推蒙面法引發眾怒，多區有人集結。15歲男童被指破壞觀塘港鐵站升降機，被控非法集結及刑事毀壞等三罪。案件今於觀塘法院續審，並處理法庭是否接納被告的口頭招認及警誡供詞事宜。男童父親出庭作供，指當日在警署聽到屏風後屢傳出「砰呤嘭唥」聲，亦聽到本案另一被告隔著屏風向母親大叫「阿媽，啲嘢唔關我事，啲差人打我。」後來他發兒子身上亦有傷，事後已向投訴警察課投訴。

現年16歲的李姓男童被控非法集結、刑事損壞及管有攻擊性武器三罪，控罪指他於2019年10月7日在觀塘港鐵站A1出口2號升降機外非法集結、損壞該升降機，以及在觀塘瑞和街近常寧道一個停車收費錶管有雷射筆。同案另一名被告為男學生高朗（19歲）被指拒捕以及管有斧頭及鎚子等物，遭控管有攻擊性武器等四罪，一同受審。

李父今出庭作供，透露自己學歷為中二程度，案發當晚接獲警方來電，指兒子遭扣留於觀塘警署，他抵警署後，東九龍衝鋒隊一隊沙展2189曾華偉向他稱：「拉咗你個仔，承認咗喺觀塘地鐵站爆玻璃。」

同案被告母親哀求「阿sir，你哋唔好打佢，佢係細路仔來」

李父在等候期間，聽到大房傳來一把男仔聲音，「唔關我事架，啲嘢唔係我㗎」，其後一陣「砰呤嘭唥」聲，未幾一名防暴警察怒氣匆匆叉著腰由屏風後步出，然後再走入屏風後，李父再聽到一陣嘈雜聲。

隨後曾華偉帶李父見兒子，李欲問兒子發生何事，惟曾華偉大聲向李父說：「唔好鬧佢，唔好閙佢，返屋企先教。」李父即刻被打斷嚇窒，沒有細問兒子。

李父指，其後另一被告高朗的母親亦抵達警署，當高得悉母親在大房，即隔著屏風大叫，「阿媽，啲嘢唔關我事，啲差人打我。」高母聞言即向防暴警員哀求：「阿sir，你哋唔好打佢，佢係細路仔來」。李父聲言目睹場面深感不安，其後聽到屏風後又再傳出「砰呤嘭唥」聲。

李父又指，與兒子見面後，發現兒子頭及手腳多處擦損，警員稱「佢自己走時整損」。李父指當時不知可以提出看醫生，心中只想「嗱嗱聲搞掂手續帶個仔離開。」李父指警員15911不停在記事簿抄寫紀錄，他隨後按其指示，在每一位置簽名。他稱不知道簽名的意義，警員亦未作解釋。

男童獲釋後「鬱鬱寡歡，收埋自己」

李父繼說，簽完文件後以為可以離開，警員卻稱被告需要通宵扣查，著李父為兒子買外賣。李父返家後再仔細翻看警員給他記事簿的影印本，才了解兒子當晚被拘捕的過程。

翌日下午，李父再接警方電話表示要上門搜屋，十分鐘後，警員已帶同兒子返家，李父稱到那時才有機會向兒子查問，兒子向他表示「我咩都冇做」。李父深感錯愕，驚覺與警員聲稱的事實「好大出入」。

李父及後陪同兒子進行錄影會面，他表示當時才首次聽到警誡，誤以為錄影才是正式口供，因此無再理會之前簽署的文件。他指自兒子獲釋後「鬱鬱寡歡，收埋自己，成日發惡夢」，於是帶兒子見心理醫生，在得悉兒子曾遭警察武力對待，逼供認罪，於是在索取法律意見後，向投訴警察課作出投訴。

裁判官將於明日裁決是否接納男童招認口供。

【案件編號：KTCC412/20】

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