拜登上任美國總統，其行事低調的女兒阿什莉（Ashley Biden，圖）前日首次接受電視訪問，談到自己未來的角色及對父親的感受，並表明不會出任公職。

39歲的阿什莉是拜登和現任妻子吉爾的女兒，在全國廣播公司（NBC）節目中，訪問她的記者正是前總統喬治布殊之女珍納（Jenna Bush Hager）。阿什莉確認離任總統特朗普的夫人梅拉尼婭，由始至終未聯絡其母吉爾到白宮作交接：「他們沒遵照傳統，那很可惜，但我們不介意。」

她又表明不會如特朗普女兒伊萬卡那樣，在父親治下擔當公職；但任職社工的她想利用第一女兒身份「推動社會公義、精神健康參與社區發展與活化」。訪問中不少篇幅談及家庭關係，與同父異母亡兄博歐關係親密；博歐雖在2015年腦癌去世，但她深信哥哥在就職禮上與一家同在：「他離世時46歲，爸爸則成為第46任總統。」

指母屬狠角色 父不會飄飄然

阿什莉又說，經歷過喪妻、喪女、喪子之痛的父親，視家人為最重要：「我們至今仍有家規，無論爸爸在哪、開甚麼會議，若子女致電，都一定叫他出來接電話。」她形容母親吉爾是「狠角色」和「十分忠誠」，有她在身邊拜登不會因權位飄飄然，在家還是得倒垃圾和收碗碟。

她又不滿傳媒嘲笑拜登常出醜：「傳媒說他常犯錯、不聰明，那些說法都不準確，那男人其實很了不起。」她回憶選戰期間一家受攻擊，「那種狠毒和尖酸，就是我沒公開社交網戶口的原因。我需要為自己設定界限，我相信人性本善」。

阿什莉未提到的二哥亨特（Hunter Biden），曾承認酗酒和有毒癮，在父親競選期間成為特朗普陣營攻擊目標，指他與烏克蘭及中國公司有不當商務轇轕。

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