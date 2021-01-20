【本報訊】政府曾計劃興建單軌列車接連觀塘與啟德，後來以涉及複雜技術及高昂成本為由，研究逾10年後擱置。發展局最新構思，改於九龍東推行「多元組合」模式的環保運輸系統，包括興建一條長約1.3公里的高架自動行人道，貫通九龍灣與觀塘，並計劃於觀塘避風塘建造行人及單車共用的跨海橋。

發展局提交立法會發展事務委員會文件顯示，當局計劃在九龍東興建三條自動行人道，其中一條高架行人道擬於偉業街興建，長約1.3公里，連接九龍灣和觀塘，並會考慮在行人道加設空中花園。

另一條高架自動行人道則計劃貫穿常怡道和偉業街，長約230米，亦會連繫九龍灣港鐵站。

啟德將設長13公里單車徑

當局亦計劃於區內建造一條橫跨觀塘避風塘的行人及單車天橋，長約600米，並設自動行人道，連接啟德前跑道區及觀塘海濱花園，但行人仍需經勵業街前往牛頭角港鐵站，不能直達。由於觀塘避風塘位處維港範圍，擬興建的跨海橋將受到《保護海港條例》規範，土木工程拓展署今年會展開相關的技術研究及諮詢公眾，以「蒐集具有力和令人信服的資料」。

除行人道外，當局亦會於區內增設四條巴士專線和兩條專營小巴路線，連接啟德、九龍灣、觀塘、油塘及秀茂坪等，其中三條已通車，餘下三條預計2023至2028年啟用，並於今年起陸續採用電動巴士及小巴行走，亦會於公共運輸交滙處提供充電設施。

此外，為打通啟德發展區，政府計劃於區內興建長約13公里的單車徑，首階段約7.5公里將於2023年落成，餘下5.5公里則於2025年後落成，並會於區內設「水上的士」站，連接中環、西九龍 、尖東、紅磡和啟德。