油尖旺淪為疫區，其中佐敦炮台街常安大廈2樓一間小型老人院有院友中招，21名院友及6名員工因被列為密切接觸者而須檢疫。患者為一名80歲男子，因行動自如，會在院舍內走動，其間並無長時間戴住口罩。衞生署指患者平日並無外出，雖然院內目前未有其他人染疫，但由於病毒具有潛伏期，即使檢測結果陰性，亦要安排相關人士進行檢疫。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君起初稱，常安大廈早前已有一宗確診個案，若該名長者於明日正式確診，大廈亦會被納入強制檢測，又曾否認大廈位於有一宗確診就須強制檢測的指定範圍內，惟記者其後再三追問，張才發現大廈其實於指定範圍內，並已於18至20日進行強制檢測。被問到常安大廈需否撤離，張指若大廈有染疫單位屬於劏房，才會撤離相關住戶。

記者現場所見，大廈外有5部救護車及2部非緊急救護運送服務車停泊，亦有身穿保護衣的工作人員在老人院內協助職員及院友，未知會否安排撤離。其間也有救護員抬出擔架，及有交通督導員在場協助。晚上近6時半，老人院一名婆婆由擔架運送上救護車。據悉，該名婆婆平時亦需使用氧氣呼吸。

4幢「污水樓」3幢位於上海街 有食肆休息兩日避疫

另外，政府日前擴大指定區域檢測範圍，強制該範圍內的居民做檢測後，昨夜再公佈油麻地多4幢「污水樓」，其中3幢同位於上海街，分別是125-127號福成樓、131-133號及137-139號海豐大廈；另一幢則是新填地街10-14 號新利大廈，指其污水樣本呈陽性，需要強制檢測的公告。

《蘋果》今午到上海街3幢「污水樓」視察。福成樓及海豐大廈的外牆均有搭棚維修，部份喉管外觀相對乾淨，但仍有喉管持黑色污迹，喉管接駁不算混亂。多名穿着保護衣人員今午到3幢大廈的後巷採污水樣本。有附近的商舖待採樣完成後立即清潔後巷，福成樓地舖食肆亦張貼告示表明，因疫情關係店舖休息今明兩天。

政府日前宣佈，為落實擴大範圍的強制檢測公告，將會延長玉器街及官涌體育館的流動採樣站服務至本周五（22日）。記者今早再到廣東道「玉器街」視察，共擺放4輛流動採樣車，但人流太多，只有零星市民到場檢測。民政事務處人員在場協助市民登記，及派發口罩和漂白水。登記站標示附設尼泊爾文，民政處亦安排少數族裔職員到場，協助少數族裔人士。

街坊認為強制檢測須與「禁足令」並行 否則「有做等於冇做」

居住在佐敦渡船街梁小姐指，昨日從新聞得知大廈有兩宗確診，雖然大廈仍未被列為強制大廈，但公司建議她先做檢測，故今前來詢問可否進行檢測。她認為，政府在此設為「疫區」及強制檢測的做法合適，因佐敦區有較多劏房，但認為政府在強制檢測後的後續工作要加強。被問及政府應否推行「禁足令」，梁認為強制檢測必須要與「禁足令」並行，「因為你始終唔擔保啲人檢測完唔出街，當中未收到結果又周圍去，好似有做等於冇做咁。」

政府檢測服務準確度成疑，有患者兩度檢測結果呈假陰性。梁小姐認為，檢測結果有時限性，即使結果呈陰性，亦不代表患者不可經其他渠道感染，「未必可能係檢測結果唔準確」，認為檢測後不出外才是可行的辦法。

街坊求安心先自行檢測

居住在佐敦文昌樓的陳先生指，雖然大廈未列入強制大廈名單，但已有兩宗確診個案，加上自己經常出入「疫廈」，所以今特意與妻子前來檢測。被問及會否擔心受感染，他指「咁都冇辦法，唔係太擔心，香港都唔係好多（確診個案），美國都仲犀利」。政府擴大強制檢測範圍，陳生指已盡量減少外出逗留，以減低風險，「但都冇辦法㗎啦，一定要買要食㗎嘛，冇理由成日留喺屋企。」他相信，政府需時研究「禁足令」，一旦實行將會對他造成不便，街道猶如「死城」，「點搞呀個社會？」

他指，文昌樓樓齡50年，故都擔心會因病毒會經喉管傳播，亦多購漂白水作消毒。至於農曆新年聚會則需視乎疫情會否加劇，對下月疫苗到港感樂觀，但仍擔心疫苗的安全性，「睇定啲先，睇完啲人打完先我先打」。

在附近居住及工作的薛先生指，因擔心疫情故特意前來檢測，「穩陣啲，驗一驗好啲」；疫情下已減少外出用膳，又指油麻地的情況較深水埗好，政府強制檢測則難以避免，只能做好自己個人衞生。在街市工作的他稱，至今店舖仍未因疫情而停止營業，但疫情下人流已大減近9成，「街上好似冇人咁」，預計農曆新年的生意仍會大減。至於「禁足令」，薛直斥是「嘥氣」，因政府難以控制市民不外出，「朝早禁足同夜晚都係冇分別㗎⋯⋯如果全日禁足咁冇嘢好講啦」，但認為政府實施全日禁足的可能較小。

「污水樓」地舖餐廳屎渠淤塞 承建商指疫廈拒維修

早前被列入強制名單中的上海街碧荷樓，其大廈地舖的燒味店負責人David向《蘋果》表示，大廈的「屎渠」位於餐廳後巷位置，近日因淤塞令污水湧現，「啲紙巾、坑渠屎湧晒出嚟」，嚴重影響餐廳的衞生情況。雖然他已要求承建商前來維修，但承建商以碧荷樓成「疫廈」拒絕前來，令David求助無門，只希望食環署盡快協助疏通，處理「屎渠」疏通。他續指，餐廳營運前曾經通渠，但奈何疫情爆發後不夠膽再自行通渠。他又指，政府擴大強制檢測範圍後，生意大受影響，現只能依靠居住附近的街坊維持生意。

恒生銀行油麻地分行停業至另行通知

恒生銀行公告稱因應疫情的最新發，由1月22日（星期五）起，油麻地分行將會暫停服務, 直至另行通知。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！