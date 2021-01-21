海洋公園長期財困，去年中獲立法會批出54億元嘅貸款救亡，但長貧難顧。事隔7個月，新任主席劉鳴煒再拎出轉型方案，將公園山下位置改做免費入場，山上設施就逐項收費，同時會有全年運作嘅水上樂園，希望未來可以自負盈虧，而且海洋公園將來定位不再是主題公園，「攞正牌」可要求政府泵水打救。

海洋公園要成功轉型，首要取決於立法會財委會，會不會再泵水？有建制派議員指，劉鳴煒「好識做」，早喺方案公佈之前，已經邀約立法會第一大黨民建聯、商界經民聯聽取意見，本星期亦陸續約見其他建制派如新民黨議員等見面。

建制派議員對新方案都傾向樂觀，覺得山上位置出租地方做中高檔餐飲，減少機動遊戲去減低成本，都係可行嘅開源節流方案。雖然如此，他們亦要求海洋公園交代每個細項的數字，質疑自負盈虧是否可行？擔心一旦再泵錢，就會變成無底深潭。亦有人提到，海洋公園之前都辦過水上樂園，但在1999年因為使用率過低而拆卸，質疑：「如果水上樂園真係咁得，做咩之前要執笠？」

方案稱配合「躍動港島南」 建制派批錢無掙扎

有心水清人士表明，當劉鳴煒指「海洋公園將來唔再係主題公園」已經明顯有玄機。其實海洋公園將山下設施免收費，等同將公園開放作公共休憩空間，就如動植物公園、政府設施般，多數由政府運作及保養，換言之打住「海洋版動植物公園」名號嘅新公園，政府日後的財政支援，全部變得名正言順。

再者，這個方案聲稱會配合「躍動港島南」計劃，作為政府鴻圖大計的一部份，對建制派而言，批錢給海洋公園就似其他政府工程撥款一樣，根本毋須掙扎，勢在必行。

海洋公園上次到立法會申請撥款，會議上姑且有泛民主派擋一擋，質疑所謂方案的成效，今時今日只有建制嘅立法會，海洋公園是否可以予取予攜？下星期一的經濟發展事務委員會會議將討論相關未來路向，且看建制派如何表態。

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