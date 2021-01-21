本港將展開武肺疫苗接種計劃，衞生防護中心轄下科學委員會的政府專家顧問，就接種群組定下優先次序，最先是院舍院友及職員，第二是醫護人員、其他較高感染風險的必要服務人員，及60歲以上人士，第三是16至59歲長期病患者；但建議只針對料最先到港的德國BioNtech疫苗及將於第二季抵港的阿斯利康疫苗，沒包括中國科興疫苗。委員會表示，當有更多有關科興的臨床資料會再更新建議。

有關接種疫苗優先次序建議，由衞生防護中心轄下疫苗可預防疾病科學委員會及新發現傳染病科學委員會於1月7日會議達到共識。據悉，當日開會委員會原期望可獲得科興進一步資料，以討論科興的效用等，但當日並沒獲得科興進一步資料，而且科興也未在國際醫學期刊發表研究報告。

委員會發出的文件也指，接種優先次序建議，只應用於德國BioNtech及阿斯利康疫苗，科興原定本月到港，委員會有更多科興臨床數據時，會再更新建議。有委員表示，因科興數據不足，先就另外兩款疫苗訂出優先次序。消息人士指，委員會文件沒觸及科興，因科興數據未全面，委員會之後會再作評估，而並非委員會不建議使用科興。

委員會成員之一的政府專家顧問許樹昌表示，科興原定1月7日公佈最新研究數據，但當日只透過傳媒發佈消息，而且非刊登在醫學期刊，故當日不在討論的議程內，只討論已向政府提交完整數據的德國BioNtech，而阿斯利康也已在醫學期刊發表研究結果，故一併討論。他指若科興能盡快提交完整數據予衞生署，科學委員會一定盡快審議。

優先接種次序：院舍、高危服務員及長者、長期病患

文件指，基於初期疫苗供應有限，及接種計劃開始初期要靠高接種率減少社區傳播有困難，所以接種初期會集中於減少高危群組死亡及有嚴重病，從而減少醫療系統負擔。決定接種優先次序，主要考慮感染後出現嚴重病症或死亡，及傳染高危人士的風險，及具較高風險接觸病毒。

因應年紀越大死亡率越高，如80歲以上死亡率是26%，60多歲是1.4%，而院舍長者風險較社區長者高，院舍長者及職員屬第一優先。

第二優先包括醫護人員，社福人員，及其他較高感染風險的必要服務人員，如運輸工作人員，他們有較高風險感染，但較難於工作期間做到社交距離，及有需要維持社會運作。但委員會主要定出原則，不會界定哪些人屬於較高感染風險的必要服務人員。60歲以上長者也包括在第二優先類別。

第三優先類別是16至59歲長期病患者。

BioNtech及阿斯利康均需接種兩劑

今次官方建議的兩款疫苗，均需要接種兩劑。德國BioNtech應相隔最少21日接種兩針，現時加拿大當局會相隔21或28日接種，美國會相隔17至21日接種兩針；阿斯利康兩針相隔4至12周。因現時的數據只證明接種兩劑同款疫苗的疫效力，故即使本港日後有齊三款疫苗，每位市民都應接種兩劑同款疫苗。

副作用方面，去年12月，美國接種約180萬劑德國BioNtech疫苗，呈報21宗過敏反應個案，即每100萬劑疫苗中有11.1宗，當中大部份人本身有過敏問題，所有人已康復。過敏反應平均於接種疫苗後13分鐘出現，故所有接種者需於接種後觀察15分鐘，本身有過敏問題的人需觀察30分鐘。

目前疫苗不宜用於兒童、孕婦，可以接種年齡低至16歲。對聚乙二醇有敏感的人不應接種德國BioNtech，正發燒的人不宜接種疫苗。本港已有近1萬名確診者，曾確診的人也可以接種疫苗，但效用未明確。

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