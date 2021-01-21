宜家家居IKEA因技術故障，今日全線4間分店，包括銅鑼灣、九龍灣、荃灣及沙田門市要暫停營業。

記者下午到訪宜家銅鑼灣分店，店方在門外擺出告示，表示收銀櫃枱出現技術問題，暫時無法開店，網上購物服務同樣暫時無法使用，正在努力修復，宜家家居在客戶服務熱線播出相同提醒內容。網站公告指正進行系統維修，望顧客見諒。目前瀏覽網站仍可正常選擇產品，惟無法結賬。

事件引起網民多番揣測，有人質疑是否有員工中武肺，更多人戲言今日是21號，「多謝ikea為721罷市一天」、「今日21號丫，ikea係手足」。有傳昨晚在九龍灣分店因門閘出現故障，有人在店內被困半小時。《蘋果》正就事件向宜家家居查詢，暫未回覆。

華爾基利信息安全研究組織電腦安全研究人員賴灼東指，難以估計事發原因，常見三大可能原因是企業前線和後勤共用一個資料庫，然後「冧咗」（當機）；或中了勒索軟件病毒被人加密資料庫或系統；第三種可能是前線收銀和後勤資料庫網絡中斷，令他們無法收錢。他指好多大企業都習慣共用一個資料庫，忽略備份（back up）的重要，就算有備份也隔好久做一次，不像銀行因有法規限制，必須盡快恢復服務，故很勤備份，所以一旦出事也無從追究。他認為要留意企業這些故障有否令客戶資料外洩。

fusion和Taste超市曾因無法讀取條碼優惠 全線落閘

2016年百佳全線分店包括fusion和Taste超市也試過因技術問題，電腦無法讀取貨品條碼的優惠價錢，結果要全線落閘4小時搶修。

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