【本報訊】前年11月有團體獲發不反對通知書，在遮打花園發起「和你摺紙鶴」活動，並在現場搭建舞台，惟中途警方腰斬活動並驅趕市民。有負責搭建舞台的燈光技術員當日在灣仔被捕，被指身藏士巴拿及𠝹刀等工具，被控管有物品意圖摧毁及損壞財產罪。裁判官張志偉雖接納作供警員的證供，認為被告確曾向警員叫囂指罵，並尾隨黑衣人逃跑，惟被告管有工具並無不合理之處，裁定他罪名不成立。

被告燈光技術員張祉仁（37歲）被控管有物品意圖摧毁及損壞財產罪，指他2019年11月2日在灣仔新世紀廣場外保管一把剪刀、一把鉗、一個士巴拿及一把𠝹刀，意圖在無合法辯解下用該物件來破壞他人的財產。

官接納下班路過

據控方案情，港島衝鋒隊警員當日乘坐警車巡邏至莊士敦道與茂蘿街附近，見有近200人聚集和佔據馬路，看到警車後逃跑。警員落車，於茂蘿街看見20米外的被告以黑色面罩遮蓋鼻樑以下位置，並以粗口指罵警察，其間有人擲雜物及汽油彈。警員其後拘捕被告並搜出涉案物品。

辯方傳召被告的僱主林先生，林透露被告當日負責搭建遮打集會舞台，後因警方發射催淚彈腰斬活動，林遂吩咐被告下班。

張官接納被告當日剛下班，經過案發地點不足為奇，故有合法原因管有該些物品。雖然張官認為被告在其他地方仍有可能使用該些物品，或用作摧毀他人財產，但控方舉證未能達至毫無合理疑點。

案件編號：ESCC1190/20