【本報訊】拜登的總統就職典禮，台灣駐美代表蕭美琴亦獲邀出席。據悉今次是台美1979年斷交以來，第一次獲得美國總統就職主辦單位「就職典禮國會聯合委員會（JCCIC）」邀請。時事評論員劉銳紹分析指，這顯示拜登在未來一段時間將秉承特朗普對華強硬政策，事件會否進一步升溫，將視乎中國外交部回應。

台灣駐美代表處昨晚透露，蕭美琴接受美國總統就職典禮主辦單位JCCIC邀請出席就職典禮，代表台灣政府祝賀兩人上任。據悉，以往台灣只透過親台的美國國會議員，將提供選區選民的入場券交給台灣駐美代表，讓他們出席。

評論員：美對華政策暫不變

據悉由於美國疫情嚴重，就職典禮縮小規模，僅1,000名賓客受邀。有台灣外交高層形容是另一種台美關係突破。消息指，蕭上周就已收到邀請函，她到達國會山莊後上載短片稱，「很榮幸能夠代表台灣政府及市民出席總統拜登及副總統賀錦麗的就職典禮，民主是我們的共同語言，自由是我們共同目標，我期待與下一屆美國政府合作，推動共同價值觀」。

劉銳紹指美國高調邀請台灣代表，最低限度反映拜登認同特朗普的對華政策，相信一段時間不會改變。他認為今次事件另一重點，是中國外交部如何回應，如中國外交部僅低調評論邀請不當，沒攻擊美國政府違規，認為今次事件很可能會快速丟淡，甚至不了了之；若中國外交部反過來戰狼上身，高調嚴斥美國，那事件將會進一步發酵，成為另一單風波。