中年警員16年前離婚後，一直隱瞞兼欺詐警隊，霸佔警隊編配的已婚宿舍，直至去年7月遭揭發，涉及租金及利息逾221萬元。涉案警員今承認欺詐罪，親自求情時哽咽稱犯案因思念前妻，「由始至終點解唔搬走，因為想等老婆（前妻）返嚟」，並向同袍致歉。主任裁判官羅德泉一度查詢賠償計算方法，但認為計算複雜，決定不處理，又稱判刑時不會因被告未賠償而有不利考慮，會當他合作和願意賠償。羅官押後至下月11日判刑，為被告索取背景報告，批准他繼續保釋。

被告李德明（50歲）現報住涉案宿舍的同區屋苑。控罪指他於2005年1月22日至去年7月14日期間，向警務處隱瞞其離婚狀況，誘使處方繼續向他分配荃灣綠楊新邨的警隊宿舍。

被告自言活在自己世界 「要守住我同佢曾經一齊嘅地方」

被告今沒有律師代表，他表示有聘請律師，但律師考慮到其經濟狀況，故沒有出席，著他向法庭申請押後案件至3月19日再訊，以待向精神科醫生索取報告始答辯。惟羅官拒絕押後申請，稱本案已押後一段時間讓被告聘請律師，法庭已向他提供足夠時間及機會。羅官指，不一定要有律師在場才可處理案件，要求被告今日答辯。

起初被告稱未準備好答辯，其後表示不認罪。惟當法庭書記宣讀控罪後，被告又改稱認罪並且同意案情。羅官再三詢問其答辯意向，被告確認認罪。

被告親自求情時一度哽咽，自己活在自己世界內，「我仲係好掛住我嘅前妻，成日都覺得佢會返嚟我身邊，所以我要守住我同佢曾經一齊嘅地方。但依家我知自己係錯，因為佢唔會再返嚟。」他自言不知如何面對其他人，「呢幾十年呢，其實真係好痛苦，到呢刻其實都係一個解脫嚟」，感到非常慚愧，「我想同啲同事講聲對唔住。」

揭發即申請提早退休 有長俸退休金

被告更透露，他於事件揭發後便申請提早退休，現領取長俸，打算用退休金償還涉案款項，並且願意接受其他任何形式的懲罰。

羅官關注他有沒有能力賠償，被告稱打算動用所有退休金，再加上家人幫助及每月長俸，剩餘長俸則用作照顧家人。被告又透露，其母親去年8月過世，他現時獨身，沒有工作，與胞弟同住，負責照顧家人的起居飲食。羅官關心其母身後事是否辦妥，被告稱已辦妥。

償還款項方面，被告指政府沒有聯絡他，他打算透過律師與政府商討安排。控方向警方案件主管了解後，表示待刑事程序完結後，便會向被告追討欠款，計劃在被告退休金中扣除。在羅官查問下，被告表示退休金「唔夠填（欠款）」。

羅官表示「條數唔細」，向控方查問，若被告最初合資格入住警察已婚宿舍，後期才因離婚而不符資格，「咁一直單身都冇房屋福利？會唔會有其他房屋福利？」控方向警方案件主管查詢後，確認警員階級的單身警員完全沒有房屋福利。此時被告插嘴，稱普通香港市民享有公屋福利，他申請公務員宿舍前，須先取消公屋配額申請。

羅官最後稱，有關賠償計算頗複雜，將留待民事處理，明言今天法庭不會處理，而判刑時不會因被告未賠償，而對他有任何不利考慮，相反會用「最有利嘅角度」，當作被告合作及願意賠償。

警方收匿名投訴揭發

案情指，被告1988年7月加入警隊，1996年11月與陳姓前妻結婚。2002年7月被告申請公務員已婚宿舍，同月獲派綠揚新邨單位後簽署承諾書，當中列明若果婚姻狀況有改變，申請人須於30日內申報。2005年1月被告與前妻離婚，但他多年來向警方隱瞞，直至警方收到匿名投訴揭發事件，去年7月交還單位。

警方調查後發現，被告向22名前主管提交的報告中，顯示他於2005至2020年度皆報稱已婚，顯示他有意圖隱瞞單身狀況。警方人事部紀錄顯示，被告去年7月仍報稱配偶是陳姓前妻。

去年7月6日被告接受調查，警誡下保持緘默，同日辭職，10月7日正式被捕。政府物業主管計算後，指被告須向政府賠償租金連利息合共221.52萬元。

【案件編號：WKCC3407/20】

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