近日有多宗確診個案位於指定區域周邊，在昨日新增的41宗油尖旺區武肺確診個案，一半屬強檢區以外。在位於強檢區域北面的碧街，近日至少涉7幢樓宇，共21人確診。有碧街街坊指，附近一帶亦有多宗確診，政府若然認為有必要擴大檢測範圍，市民理應配合檢測；也有住戶稱感徬徨，認為政府在擴大強檢範圍外也要有相應的措施配合。

居住在天水圍的杜小姐指，自己在碧街15號開辦粵曲音樂社，但由於疫情暫停營辦，今特意到同位於碧街15號的洗衣店舖幫友人「做義工」。她指，得知碧街15號至27號有確診個案後，已即時自行前往檢測。政府在油尖旺區規劃指定檢測範圍，但並不包括碧街，杜小姐指碧街及廣東道一帶亦有多宗確診，「都冇得擔心，最緊要自律囉」，續稱政府若然認為有必要擴大檢測範圍，市民亦應配合，指香港難以「封城」，希望能盡快找出隱形病患者。

杜小姐指，店舖內設洗手間，半個月前渠務署曾前來通渠，但一旦喉管有淤塞，便會出現污水湧現的問題；續指因大廈住戶以南亞人士居多，其飲食習慣令喉管有淤塞情況，「啲油、咖喱，同埋亂咁掉啲紙落嚟⋯⋯如果一塞就係臭味㗎喇」。她續指，以往碧街一帶有很多南亞裔人士聚集，及未有戴好口罩，但情況已有所改善，街道上人流已較以往少。

碧街住戶稱大廈污水倒流、滲水情況頻生

居住碧街15號低層的吳生稱，兩個月前搬到此處，但不知道大廈有確診個案，又指大廈衞生環境惡劣，樓梯間隨處可見垃圾，屋內洗手間亦經常傳出一些異味，及有污水倒流湧現，甚至有滲水情況，「自己都買過兩次玻璃膠整過（啲渠），整完都仲有少少（異味）。」

吳生指，若政府擴大強檢範圍至碧街一帶，「我隨時都可以再檢測」，但他稱自己使用「老人機」，即使早前已接受檢驗，但也因沒智能電話而未獲通知結果，令他亦感徬徨，認為政府在擴大強檢範圍外也要有相應的措施配合。被問及若然政府強推「禁足令」，他無奈稱：「我都唔知。」

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