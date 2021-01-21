本報早前報道，尼泊爾裔病人Dilip一家三口在政府設於廣東道玉器街的流動採樣站，武漢肺炎檢測呈陰性，但之後全家確診，Dilip質疑承辦商採樣馬虎，所以出現「假陰性」。食物及衞生局晚上表示，已向醫院管理局及分子病理、金域檢驗兩間承辦商了解，並邀請傳染病權威專家袁國勇跟進；但當局也同時「自爆」，尚有3名確診者的樣本懷疑遇上與Dilip一樣的情況，其中1名就是Dilip的表妹。

Dilip稱堂兄檢測疑「假陽性」

食物及衞生局表示，除會再跟進Dilip及其妻兒共3名病人的樣本，也會了解9625號、9637號及9642號病人的樣本。Dilip稱，9625號居於新填地街18號的42歲女子，是他的表妹；但另外兩名病人，則並不認識。換言之，政府發現除Dilip一家以外，尚有其他病人的樣本出現懷疑「假陰性」情況。

Dilip認為，今次事件明顯是檢測承辦商「冇做到份工」，希望政府負起全責之餘，承認監督不力，並盡快改正。他又稱，其堂兄本周一也到過玉器街採樣站接受檢測，結果呈陽性，被送到亞博館接受進一步測試，「但做過血液等一切測試後，就着他離院，回家自我隔離2星期……相信他反而是『假陽性』」。

據衞生防護中心資料，9637號52歲女病人居於廣東道542-544號，屬源頭不明個案；9642號52歲男子則未有公佈住址。

承辦商：好奇怪 希望調查清楚

玉器街採樣亭承辦商、香港分子病理檢驗中心主任黃利寶表示，暫未知道如何配合政府的調查工作，但因為中心沒有收集病人個人資料，「我哋可能都係按政府指示，畀返指定barcode嘅樽去再覆檢」。他重申，鼻腔及咽喉拭子採樣能有效找出患者，「今次事件係好奇怪，希望調查完會知道發生咩事」。

食衞局稱，香港分子病理檢驗中心及金域檢驗，均通過衞生署外部質素保證計劃。衞生防護中心亦定期做樣本比對測試，過去兩個月的三輪測試，靈敏度及特異度均符合要求。截至昨日（20日），金域檢驗在梁顯利油麻地社區中心收集近9萬份樣本，當中312個樣本呈陽性反應；香港分子病理檢驗中心在各區的流動檢測站，收集逾18萬份樣本，當中186份呈陽性反應。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生今日在疫情記者會上，亦曾被問到應如何避免事件發生、當局有否責任確保承辦商檢測結果的準繩度等，她當時稱檢測事宜是由食衞局負責，中心並不是專家。

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