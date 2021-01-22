有傳政府正考慮在星期六、日期間，在油麻地、佐敦檢測區域部份範圍實施「禁足令」封鎖。有居於疫區旁的街坊認為，禁足令或有助暫時揪出確診者，但禁足令解除後，病毒又會傳過來，抗疫成效存疑。在疫廈地面開海味舖的負責人稱，本來預期農曆新年前生意會有好轉，但現在只剩一兩成生意，如政府宣佈封鎖疫區，生意勢將再受打擊，可能索性停業。

晚上當區區議員包括油尖旺區議會主席林健文、副主席余德寶及區議員李傲然、何富榮舉行記者會，回應有關消息。《蘋果》將現場直播。

余德寶表示，由早上至今政府不斷放風表示將執行禁足令，惟至晚上9時仍未有任何公佈，故希望透過記者會去要求政府有關當局澄清，究竟油尖旺區會否成為禁足令區域，還是有其他更嚴厲抗疫措施。

余批評政府「應做唔做」，或者做得太遲，又特別提到港大微生物學系講座教授袁國勇「嚟得太遲」，質疑袁為何不在上周油尖旺開始爆疫時出現，到今天傳出政府要用禁足令才到油尖旺區視察情況。

余續指，袁國勇指出金威廣場有環境污染，余德寶指區議員早前已提出油尖旺區有大量「三無」大廈，很多環境問題，特別是渠口問題，非禁足令或強制檢測可解決問題，惟政府從未理會。

他指政府不應推出勞民傷財漫無目的禁足令，而是應優先針對性對「三無」大廈喉管渠道作環境空氣檢測。余續指，下午4時半疫情記者會上，很多居民都在等候政府公布有關禁足令消徒息，惟衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君對於各種提問只是表示「冇回應」、「冇補充」、「我係唔會評論一啲消息」。他指，居民人心惶惶，很多居民一早衝出超級市場補貨，就是因為擔心被政府咁足三天，惟政府遲遲拒公佈。

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街坊黃女士居於佐敦一帶、屬強檢樓宇之一的文耀樓。對於政府擬對油尖旺居民實施「禁足令」，她認為措拖或可令當區確診個案「清零」，但禁足令一解除又會故態復萌，抗疫成效存疑，「老實講，驗完又唔知啲人會唔會出出入入，（病毒）又傳返入嚟，（政府）冇可能完全唔畀人出街，都係一個兩難，所以最緊要自律」。她早前於廣東道的流動檢測車接受檢測，結果呈陰性，暫時比較安心。

黃女士現時獨居，她說自佐敦爆發疫情以來已減少外出，今需外出到醫院覆診，「淨係落街買餸，都冇乜嘢做唔會四圍去，喺屋企多，星期六出街食飯」。她希望禁足令的圍封範圍闊一點，包含較多設施和服務，讓居民在內走動。

區內疫情拖累生意 「成條街好似封鎖咗」

吳松街亦屬爆疫重災區之一，於疫廈地舖經營海味舖的負責人鄭生指，本來預期農曆新年前生意會有好轉，但受疫情拖累，「得返一兩成生意，成條街都好似封鎖咗咁，比平時再差啲，去到入不敷支嘅程度」。他指，如政府宣佈封鎖疫區，生意將再受打擊，感到無可奈何，「靠內循環啦哈哈哈，逆來順受啦」，如生意太差則索性停業。

對於吳松街多幢住宅的污水樣本對武肺病毒持續呈陽性反應，他指店內的即食海味已全部用膠袋封存，以免受到污染。他指，佐敦一帶舊樓、劏房多，出入人士品流複雜，雖然強檢令已出，「有啲人有做，有啲又冇做」，希望封區可徹底中斷傳播鏈。他和夥計今早亦自願接受檢測。

商戶炮轟港府「唔知搞邊科」

該區亦有商戶炮轟政府消息混亂、而且遲遲仍不公佈實際情況，批評港府「唔知搞邊科」。目前油麻地、佐敦指定撿疫區濕街市及超市未見搶購潮。不過，該區雞販王先生批評政府至今仍未向區內居民公佈「封區」消息，令他們陣腳大亂，因他們售賣活雞，須做到「日日清」，現時令他們不敢入貨。王又批評政府的抗疫政策朝令夕改，令當區居民及商戶無所適從，「都唔知佢搞邊科」。

區內居住、並在濕街市售賣香料的李先生則表示，雖然對區內的疫情感到擔心，但由於有租金壓力，故無辦法不開門做生意。李又稱，自區內出現疫情後，街市人流明顯大減。

下午約4時，有屋宇署、環保署及港大團隊抵達早前連環爆疫、須全幢撤離檢疫的新填地街20至26號唐樓內視察，了解大廈內的傳播途徑。約廿名穿保護衣人員上樓檢查近兩小時後落樓離開，他們曾於地下、不同樓層和單位影相記錄牆身喉管等，該幢大廈早前已撤離全部居民隔離檢疫，牆外不時見到有老鼠攀爬渠管。

「污水樓」位置相鄰 喉管滲漏地下長期積水

港府昨晚刊憲，由於油麻地吳松街和廟街一帶共有5座大廈的污水樣本檢測持續呈陽性，須納入強制檢測。《蘋果》今午到場巡視，發現涉事大廈位置相鄰，污水渠位置處於同一條後巷，因樓宇喉管有滲漏，經簷篷和外牆流入後巷，地下長期有積水，惟不時有人於巷內除罩吸煙。

污水樣本檢測持續陽性 即有排泄物含武肺病毒

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君解釋，如大廈的污水樣本檢測持續呈陽性，即代表有排泄物含武肺病毒，並經大廈的污水渠排走，從而推斷有住客染疫，但「未去睇醫生，未做檢測」，故署方把有關大廈列入強制檢測名單。

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