八旬老婦因心臟問題及肺部感染，在伊利沙伯醫院留醫，其間被發現手握鬆脫的呼吸機喉管，經搶救後死亡。死因研訊昨審結，死因裁判官黃偉權今裁決指，死者是因身體不適自行拔除插於氣道內的喉管，導致通氣停止而心臟停頓死亡，裁定死者死於不幸。黃官表示相信當時現場醫護人員的專業臨床判斷，未能給予相關專業意見給醫管局。

黃官裁定死者袁燕芬（80歲）於2018年12月24日入住伊院，被診斷患有瀰漫性肺泡損傷以及充血性心臟衰歇，1月29日下午1時30分因身體不適而自行移除氣道內插管、停止機械通氣導致心臟停頓死亡。黃官指沒有證據顯示死者時死於自然、非法被殺或意外，裁定死者死於不幸。

因血壓低而被停用鎮靜劑

專家證人呼吸系統科專科醫生余偉祖早前供稱，即使病人被約束雙手，但仍有郁動空間，或會因插喉感不適而自行拔喉，故需使用鎮靜劑。死者於事發前約一星期因血壓低而被停用鎮靜劑，駐院醫生丁允文曾考慮注射強心針提高血壓而非直接停用鎮靜劑，但死者患有心房顫動，不適合注射強心針。

黃官認為丁的決定屬專業臨床判斷，自己屬外行人，未能向醫管局給予相關專業判斷。至於醫護人員調校病人束手帶的鬆緊度，同屬專業判斷，黃官相信護士有充分的專業知識，故不會就此議題作判斷。黃官又指若呼吸機偵測異常均會鳴響，即使聘請專人隨時查看病房的閉路電視，雖可見死者郁動，但或許不能看見喉管鬆脫此等細節，故沒有建議。

余偉祖醫生認為當時應立即為死者插回鬆脫的喉管，但現場的實習醫生只為死者戴上氧氣罩。黃官指現場情況各異，相信實習醫生的判斷，亦不會就此議題給予建議。黃官最終向家屬致以慰問，望他們盡快脫離陰霾。

【案件編號：CCDI-98/19】

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