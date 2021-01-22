武肺在香港肆虐一年，港府抗疫不力，大批醫護去年罷工要求政府封關。香港醫管局員工陣線在社交網站表示，去年曾參與罷工的員工，今日（22日）開始應陸續收到醫管局的電郵或信件，要求相關員工下月10日前交回「罷工扣糧」支票，或於二月份的薪金中扣除。該會呼籲同事勿自行回覆或作出任何行動，而該會稍後時間會公佈應對詳情。

余慧明：醫管局仍責怪醫護聚餐或未戴好裝備

醫管局員工陣線主席余慧明在社交平台Facebook發文指，疫情至今一年，醫管局仍在責怪同事未有戴好裝備或聚餐，她反問醫管局高層在疫情期間，「敢問你哋自己有無入dirty team？有無承受過隨時感染嘅壓力？係咪成年都唔可以見唔同住嘅屋企人、朋友？」

她稱，醫護人員是人而並非機器，質疑如果醫管局認為事態嚴重，為何未有一早向政府施壓封關，「仲要用blame the victim嘅口脗責怪同事？」她更質疑，食物及衞生局局長陳肇始曾被揭發與友人在疫情期間行街，「你哋班高層有無譴責呀？『政治中立』醫管局，收皮啦。」

她坦言，在現時的環境下難以循法律途徑追究醫管局，但呼籲同事「唔好逆來順受，應反抗時都要作出反擊。」

醫管局決定早前向經核實曾於去年2月3日至7日期間缺勤的員工，收回已付予員工的相關工資，同時決定不會就此作出其他人力資源方面的跟進。

醫管局發言人回覆《蘋果》查詢，指醫管局大會早前經過詳細討論，在考慮法律意見、《僱傭條例》、人力資源政策、僱傭合約及員工士氣等因素後，決定向經核實曾於去年2月3日至7日期間缺勤的員工，收回已付給員工的相關工資。

醫管局稱，已重新計算缺勤員工於去年2月份的工資，並於近日發信個別通知有關員工實際的差額，又稱此安排對有關員工的缺勤情況已作出合情、合理、合法及公平處理，但局方未有回應涉及多少名員工及金額。

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