本地正經歷第四波疫情，《蘋果》整合所有確診個案，製作確診個案搜尋器，方便讀者了解個案資料；亦製作了互動數據圖表合輯，分析香港、中國，以至全球疫情至今的形勢。

本港武漢肺炎疫情仍飄忽，昨日（21日）新增70宗確診，與前日的77宗相若；另初步確診逾40宗。70宗確診有63宗是本地感染，16宗沒源頭。油尖旺再多33宗確診，14宗來自佐敦指定檢測區域（1宗確診就全棟大廈檢測），其中1宗是「核心區」（強制所有大廈檢測）。至於逾40宗初步確診則有11宗來自油麻地一帶的檢測站。

澳門逾200日零個案斷纜 43歲婦由杜拜出發經星日抵澳確診

澳門相隔200多天再現確診個案，患者為一名乘搭由杜拜出發，經新加坡及日本抵澳的澳門居民，為澳門第47宗個案。該名43歲女患者1月19日由杜拜出發，20日經新加坡到日本，21日乘坐澳門航空NX867航班由日本東京出發，晚上9時18分到達澳門，經快速測試呈陽性，無病徵，已送往仁伯爵綜合醫院隔離病房治療。

而當局亦將之前與她在機上連坐的10名密切接觸者，更正為8人，需留在臨床中心隔離醫學觀察，其餘2人與兩班在晚上抵達澳門的航機上、來自英國和葡萄牙等高風險地區的98人，已轉往鷺環海天度假酒店，接受21天的隔離醫學觀察，其間總共需要接受4次核酸檢測，21天隔離後，有關人士須再接受最少7天自我健康管理。

另外，本港再多10棟大廈要強制檢測，7棟來自佐敦指定檢測區域，其中5棟屬政府接近午夜刊憲公佈，都是因大廈污水持續驗出武肺，而要強制檢測。餘下3棟則因至少2戶不相關確診，而須強制檢測，分別為葵涌安蔭邨德蔭樓、藍田麗港城5座和旺角富榮花園2座。

而深水埗劃出指定檢測區域後，前日楓樹街檢測站找到的4宗初步陽性個案昨日均確診。其中3宗為一家人，另一人則並非居於該區，而是由旺角富榮花園到場檢測。

德蔭樓、麗港城5座、富榮花園2座須強制檢測

再多10棟大廈要強制檢測，7棟來自佐敦指定檢測區域，其中5棟屬政府接近午夜刊憲公佈，都是因大廈污水持續驗出武肺，而要強制檢測，分別為廟街漢興商業大廈、118號，吳松街創遠樓、金源樓以及5至11號。另外2棟因有1宗確診，而要全棟檢測，分別為吳松街穎嘉樓和渡船街仁賢大廈。

其餘3棟大廈，則因至少2戶不相關確診，而須強制檢測：葵涌安蔭邨德蔭樓，3戶分別有3人、1人及3人確診；藍田麗港城5座，2戶分別有4人及1人確診；以及旺角富榮花園2座，3戶分別為1人、3人及1人確診。1月8日至21日到訪過這10棟大廈逾2小時者，須於24日或之前檢測；若已在19日至21日檢測，可獲豁免。

安蔭邨德蔭樓確診的3個單位，全屬不同層數及座向。第一個單位的住戶1月5日起發病；第二個單位的住戶則於14日發病，與大廈外的其他個案有流行病學關連；第三戶的患者則於9日至15日間發病，未有明顯感染源頭。

1.21新疫廈名單

至少2戶不相關確診全棟驗

●葵涌安蔭邨德蔭樓

●藍田麗港城5座

●旺角富榮花園2座

佐敦指定檢測區域 （1確診全棟驗）

●吳松街119至121號穎嘉樓

●渡船街7至10號仁賢大廈

佐敦指定檢測區域 （污水持續含病毒）

●廟街108至116號漢興商業大廈

●廟街118號

●吳松街1至3號創遠樓

●吳松街5至11號

●吳松街15至17號金源樓

深水埗指定檢測區域 （1確診全棟驗）

未有

佐敦小型老人院院友中招 位於指定檢測範圍

九龍佐敦炮台街常安大廈2樓一間小型老人院有院友中招，21名院友及6名員工因被列為密切接觸者而須檢疫。該患者為一名80歲男子，因行動自如故會在院舍內走動，其間並無長時間戴住口罩。衞生署指患者平日並無外出，雖然院內目前未有其他人染疫，但由於病毒具有潛伏期，即使檢測結果陰性，亦要安排相關人士進行檢疫。張竹君又指，當局只會在大廈有染疫單位屬於劏房，才會撤離相關住戶。

多3公院護士中招 醫管局籲勿與同事共膳

公立醫院再多3名護士中招，分別來自屯門醫院、伊利沙伯醫院及瑪嘉烈醫院，多名醫護被列為密切接觸者而須檢疫。被問到會否影響醫院運作，醫管局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲稱，當局會適時調配人手，又於記者會上多次「提醒」醫護人員，切勿與同事共膳，接下來的農曆新年亦應盡量「忍忍，唔好去多人聚會」。

商台新聞部記者初步確診

商業電台新聞部一名記者初步確診，商台指他在1月10日與一名其後確診的親友見面，被列為密切接觸者，該記者與親友見面後未有返回公司，並於1月12日由當局安排往竹篙灣檢疫，昨初步確診。由於商台早前有清潔員工確診，已於1月18日在電台進行全面消毒清洗，並安排全體員工進行檢測，結果全屬陰性。

此外，機場管理局接獲行李搬運服務承辦商環美航務通知，其一名員工證實感染武漢肺炎。機管局指，該員工的家人早前確診，員工接受檢測後確診；他負責搬運行李，最近上班日為1月18日，相關工作範圍已全面清潔及消毒，而所有該承辦商負責行李搬運的員工已被安排接受病毒檢測。

麗港城安蔭邨設流動採樣站

由於藍田麗港城5座和葵涌安蔭邨耀蔭樓須強制檢測，政府1月22日起分別在麗港城商場對面的茜草灣鄰里社區中心和耀蔭樓增設流動採樣站。因應油麻地富榮花園和佐敦疫區7棟大廈亦須強制檢測，政府會延長佐敦玉器街採樣車以及佐敦官涌體育館和深水埗楓樹街遊樂場的流動採樣站服務至1月24日。而位於黃竹坑體育館、黃大仙廣場、荃灣沙咀道及東涌北公園的流動採樣站，則會延長服務至1月29日。

速遞員1.19至1.31可免費檢測1次

食物及衞生局公佈，由本月19日至31日為全港所有速遞員（包括外賣食品速遞員）透過網上預約提供一次免費檢測，並於即日起接受預約。

食衞局指近日社會關注上門速遞服務可能會傳播病毒，為減低社區傳播風險，繼外籍家庭傭工及建造業工地人員後，再透過社區檢測中心，為速遞員免費檢測。免費檢測由19日開始，直至31日，其間每名速遞員只可接受一次免費檢測。結果呈陰性的會收到電話短訊通知，初步陽性結果會交由衞生署覆檢確認結果，確診個案由衞生署衞生防護中心跟進。

第二輪指定檢疫酒店多4間

另外，政府公佈第二輪指定檢疫酒店名單，當中新增4間酒店，分別為觀塘區的愛得甫酒店、南區的奧華時尚精品酒店.南岸、荃灣區的香港遠東絲麗酒店，及油尖旺區的香港海景絲麗酒店。名單有效期由2月20日起至4月20日，為期2個月。酒店除了供抵港人士強制檢疫外，部份緊密接觸者都會選擇酒店作檢疫。

深圳灣口岸出境 或被分流到汕尾隔離

現時經香港到深圳，需持24小時內有效核酸檢測陰性結果證明，過境後須到指定地點自費集中隔離14天，廣東省政府表示，因應農曆新年入境人流可能增加，經深圳灣口岸入境的人士，將可能被分流到東莞、惠州、汕尾或中山集中隔離，而經廣州白雲機場入境的部份人士，則會分流到佛山、清遠、江門或肇慶，而為控制入境人流，由1月5日起，從香港經深圳灣口岸入境的人士要預約通關，每日2,000個名額。

本港疫情

●確診（截至1月21日16:40）

9,867宗（40日大至100歲）、8隻狗、8隻貓

●疑似／初步確診

1宗疑似確診

●死亡個案

167宗（38歲至98歲）及1隻寵物狗

●出院個案

39人出院（第6831、8490、8541、8624、8930、8955、8960、8961、9052、9059、9060、9068、9093、9103、9111、9114、9152、9177、9207、9223、9236、9266、9276、9282、9283、9288、9299、9315、9326、9364、9381、9396、9401、9403、9441、9443、9537、9590、9667號個案）

共8,904人出院（包括確診及疑似患者）

●住院個案

695名確診者仍留醫

37人危殆（第1989、3496、5409、5511、5735、5754、6125、6232、6444、6547、6607、6754、6794、6913、7021、7123、7259、7323、8018、8078、8126、8195、8221、8323、8384、8449、8452、8818、8900、8937、9030、9049、9062、9166、9267、9438、9694號個案）

30人嚴重（第5739、5990、6386、6543、6824、6850、7076、7305、7468、7653、7964、8443、8819、8820、8832、8931、9040、9045、9055、9066、9115、9133、9135、9185、9240、9247、9284、9404、9542、9766號個案）

628人情況穩定

確診個案過去14天有病徵時到訪的大廈名單（按此查看）

港患者曾駕駛／乘搭公共交通

●綠色專線小巴81K ／ 12月17日 ／ 第8248號個案

●城巴307A、5X ／ 12月17至18日 ／ 第8214號個案

●的士DE7696（夜間） ／ 12月18至20日 ／ 第8292號個案

●的士DE7696（日間） ／ 12月19至20日 ／ 第8432號個案

●的士PK8728（夜間） ／ 12月24至25日 ／ 第8669號個案

●的士LL4250 ／ 12月20至28日 ／ 第8770號個案

●的士TH8378 ／ 12月29日 ／ 第8854號個案

●的士RB9813（夜間） ／ 11月29日至12月31日 ／ 第8900號個案

●九巴234A ／ 1月1日 ／ 第9054號個案

●九巴32H ／ 1月3日 ／ 第9054號個案

●港九小輪中環 - 坪洲 ／ 1月7至8日 ／ 第9277、9342號個案

●港九小輪中環 - 榕樹灣 ／ 1月5至9日 ／ 第9267、9276、9277號個案

●的士KT1281（日間） ／ 1月10日 ／ 第9396號個案

●的士UD5137 ／ 1月9至10日、12至13日 ／ 第9438號個案

●的士WB1696 ／ 1月15日 ／ 第9481號個案

●九巴61M ／ 1月13日 ／ 第9567號個案

●的士VE8670 ／ 1月4至8日、11至15日 ／ 第9583號個案

●的士EL2028 ／ 1月17日 ／ 第9814號個案

兩岸疫情 （截至1月22日00:00）

兩岸最新疫情：大陸國家衞健委公佈，周三（21日）新增103宗確診個案，其中本土確診佔94宗，分別是黑龍江47宗，吉林19宗，河北18宗，上海６宗，北京3宗，山西1宗。大陸累計確診88,804宗，4,635人死亡。台灣累計確診873宗，死亡7宗。

外國疫情（截至1月21日11:55）

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數已經超過9,659萬，全球死亡人數超過206萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過2,435萬宗，是目前唯一確診數突破2,000萬的國家，死亡人數突破40萬。印度確診人數超過1,059萬，死亡人數超過15.2萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數超過863萬，死亡人數超過21.2萬。俄羅斯確診突破360萬宗。英國確診亦已突破346萬宗。確診逾200萬宗的國家則有法國、土耳其、意大利、西班牙、德國。哥倫比亞、阿根廷、墨西哥、波蘭、伊朗、南非、烏克蘭、秘魯等8國確診宗數均超越100萬大關。

●JHU統計，截至美國時間周三晚，美國405,400人病亡，超越二次世界大戰美軍陣亡人數405,399。

●初步研究發現，南非變種武漢肺炎病毒株存在相當大的再感染風險，疫苗能否有效防禦亦惹關注。

在南非和巴西出現的「501Y.V2」病毒中，一個叫「E484K」的棘突蛋白突變令專家擔憂，因為南非研究人員利用康復武肺病人的血清做測試，發現「501Y.V2」對感染武肺病毒後身體產生的中和抗體有抗性，意味康復者一旦遇上類似「501Y.V2」的病毒株，就算有抗體也可能有再感染風險。

美國西雅圖弗雷德哈金森研究中心進化遺傳學家貝德福德（Trevor Bedford）在Twitter貼文指出，「501Y.V2」未來數月會進一步傳播，如果研究結果得到證實，有必要在今秋之前改變用於研發疫苗的病毒株。

●英國政府20日發佈的數據顯示，該國當天新增死亡個案1,820宗，創下該國疫情暴發以來單日新增死亡病例數最高紀錄，累計死亡93,290宗；新增確診病例38,905宗，累計確診3,505,754例。

截至周二，英國已有4,609,740人接種第一劑新冠疫苗，但第二劑疫苗僅有460,625人接種。

英國廣播公司周三引述首相約翰遜的話說，未來數周英國疫情形勢仍然嚴峻。隨著疫苗接種加速展開，預計春季情況會有所改善。

●智利周三批准緊急使用中國科興研發的CoronaVac武漢肺炎疫苗。目前疫苗已在巴西、中國、印尼、土耳其使用。

當地監管部門表示，測試結果顯示疫苗安全，有效比率達78%。

●十大確診宗數最多國家，括弧內為死亡人數：

美國 24432829 406001

印度 10595660 152718

巴⻄ 8639868 212893

俄羅斯 3595136 66214

英國 3515796 93469

法國 3023661 71792

意⼤利 2414166 83681

⻄班牙 2412318 54637

⼟⽿其 2406216 24487

德國 2090195 49499

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