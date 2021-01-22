本港今日新增61宗確診，逾10宗在油尖旺區居住。位於油麻地、佐敦疫區之內的白加士街金威廣場，早前已有2個同座向單位有確診，今日多3個單位確診，其中4個單位均位於C單位，牽涉9宗個案，疑似源頭單位5C有6宗個案。港大微生物學系講座教授袁國勇落區視察後，懷疑喉管有問題而出現煙囪效應，5C單位污水喉疑有肉眼不可見的滲漏，所有C座單位需要撤離，估計涉及13戶。

袁國勇表示，現時金威廣場出現垂直式傳播，懷疑喉管有問題而出現煙囪效應，建議所有C座單位於今明撤離。他指煙囪效應效應可以在喉管內或天井發生，例如沖涼的時候，暖濕空氣可以經天井向上升，或這些暖水進入渠管後，氣體中的病毒微粒因「煙囪效應」飄至高層單位，如喉管有破裂時，這些空氣會走入屋內，當開抽氣扇時，有病毒的氣體走進室內的機會更大。

袁指，當工作崗位有爆發時，工人返回家可將病毒傳予家人，同時可以經天井和喉管傳予其他單位，他認為這種惡性循環會繼續發生，令社區嚴重爆發，為保障人身安全，故需要將居民撤離至檢疫中心。居民撤離後，港大團隊和環境署、屋宇署會入屋檢查喉管和做測試。

5C單位6人確診 1人為清潔公司職員 公司11人確診

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，金威廣場發現10宗個案，一共牽涉5個單位，其中4個單位分別位於5、6、7、17樓的C單位，牽涉9宗個案。當中5C單位有6宗個案，最早的個案為清潔公司職員，患者於1月15日發病；其公司早前出現爆發，有11人相繼確診，最早個案於1月13日發病。6、7C分別有2宗無症狀個案，均於1月18日檢測陽性；17樓C單位則有1宗個案，1月17日檢測呈陰性，3日後發病，再檢測之後量陽性。餘下一宗個案住5A單位，患者無症狀，1月20日取樣檢測為陽性。

環保署稱，目測後看到單位喉管完好無缺，沒有明顯破損，需要再做深入檢查，檢查是否有肉眼不能看到的洩漏。

衞生防護中心表示，正跟進調查個案金威廣場的感染個案是否有關聯，在諮詢專家意見後，決定在相關部門完成檢查大廈的喉管前，採取審慎的感染控制措施，向金威廣場所有樓層（即3至20樓）的C室單位、沒有病徵的住戶發出檢疫令，並安排他們入住檢疫中心。若住戶出現病徵，會被送往醫院接受治療。

居民攜行李匆忙離開大廈

不過入夜後，C座單位僅有一戶亮燈，其餘單位均烏燈黑火。袁接受訪問期間，亦不時看到居民攜行李匆忙離開大廈。居住B單位的雷女士表示，對大廈的疫情感到擔心，現時只能做好個人衞生，未打算撤退。她又稱，如政府宣佈「封區」，擔心會影響工作，生計不保。

家住F座的黃小姐與家人執齊行李晚上離開金威廣場，她表示大廈有連環確診始終會擔心，亦憂禁足令或要被強制隔離要送去檢疫，「都係考慮到工作上嘅安排」，她打算去酒店住幾日。

至晚上再有非C座住戶離開，坦言擔心將有強制檢疫或禁足令影響工作，決定自己撤離。

傳金威廣場爆發源頭屬5C單位性工作者

記者今在現場觀察發現，金威廣場有別區內其他唐樓，外牆明顯較簇新及乾淨，外牆外露喉管不算多，不過大廈後巷則較為骯髒。袁國勇今亦稱，大廈的低層天井環境較差，有機會成病毒溫床。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，金威廣場至今有10宗個案，涉及5個單位，其中1個單位牽涉6宗個案，其餘4個單位則各1人確診。張指，5個單位中有4個屬於C單位，故此今日會安排職員及袁國勇到場視察，研究是否喉管或環境有特別傳播的因素。

區內有傳金威廣場爆發源頭是5C單位一名女住客，她從事色情行業，有區議員擔心會出現性工作者群組爆發。

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