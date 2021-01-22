今日結束、一連三日的全國人大常委會會議，結果未有關於香港，以至反制BNO移英的議程。全國人大常委譚耀宗表示，不想猜測中央對BNO移英會有何回應或措施，「如果中央有啲咩消息嘅時候，到時、適當時候大家先知道㗎喇」。

譚耀宗在全國人大常委會會議結束後向傳媒重申，中英就BNO問題有協議在前，英國提出BNO移英是「英國單方面毀咗呢個協議」。至於北京會有甚麼回應或反制措施，他暫時不知悉且不想猜測，「如果中央有啲咩消息嘅時候，到時、適當時候大家先知道㗎喇。」

他亦表示，香港社會對如何反制有不同意見，而北京會否實行反制，當中有甚麼地方要修改、修改的方式或層次，他「完全無相關資料訊息，我無從猜度。」

至於未來人大常委會或3月初舉行的人大政協兩會會否討論香港議題，譚表示，按過去經驗，港府試過提出港府不能自行處理的議題，提請人大常委會處理，屆時人大常委會會考慮，目前他未聽到相關訊息。

另外，譚表示他已向中央遞交港區人大代表的聯署信，希望中央提供國藥疫苗給香港。

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