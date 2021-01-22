香港電台助理節目主任利君雅，遭港台無理重啟調查，和被延長120天試用期，限期原本月底屆滿。《蘋果》獲悉，利被延長的120天試用期及她之前的3年公務員試用期「被完結」，管方以調查未完成為理由，將另開一張為期120天的新合約，聲稱利仍可用公務員身份履行這張合約，直至重啟的調查結束，再視乎調查結果決定她能否正式成為公務員。港台工會批評管方「花式炒人」，只是將利君雅的「死期」延長，變相炒人，斥副處長馮建業架空處長梁家榮，馮無資格帶領港台，有愧出任管理層。

拒簽新合約等同離職

消息指，利君雅暫時未決定是否接受新合約，但她最遲要本月28號作出決定，而管方承諾今日內會向當事人作出書面確認，新合約可以用公務員身份履行。據悉，如利君雅拒絕接受120天新合約，將等同離職。

部份投訴涉假新聞 屈問林鄭「幾時死」

據了解，利曾在調查期間檢視過部份涉及她的投訴內容，惟當中涉及假新聞甚至與她無關的投訴，例如有投訴指控利曾問特首林鄭月娥「幾時死？」但利事實上從沒有這樣問過。

港台昨回覆有關利君雅調查進度時，指港台作為政府部門，按既定機制和程序包括公務員事務局的既定指引和《公務員事務規例》，處理員工的聘任安排，不會評論個別個案。

港台工會批「花式炒人」 未有調查結果已懲處

香港電台節目製作人員工會主席趙善恩形容，管方此舉是「花式炒人」，提出新合約做法極荒謬，即使調查未有結果，已等同已將利君雅懲處，批評負責今次重啟調查的副廣播處長馮建業和電台主任秘書鄭美娟行為十分可恥，「只有官威，沒有溝通」。

趙形容，整個調查過程不透明，利君雅本人及工會一直詢問調查進度，但至今未得到一個說法。趙指，馮建業承認不是利君雅令調查被延誤，但就未能解釋，為何未能按早前所承諾的1月初，如期完成調查。而管方最新承諾最遲會在下月16號遞交調查結果。她批評，管方未能如期完成調查，卻將所有後果轉嫁利身上，斥馮欠缺效率，又指不論是管方上次將利的試用期延長，還是今次新加一份不平等的合約，兩次利君雅都只有7天的時間考慮，做法不公平之餘，對利也是一種侮辱。

利君雅遭無理扣起試用期約滿酬金

她指，公務員一般完成3年試用期合約後，無論是否成為正式公務員也應享有約滿酬金，若未能獲得約滿酬金主要是因工作表現問題所致，情況亦會反映在上司的評核報告上，但利的工作表現評核一直在中上，質疑管方在沒有合理原因下將利君雅的約滿酬金扣起。

工會批評，副處長馮建業無理終止利君雅公務員合約，是架空處長梁家榮，無視員工應有權益，指馮無資格繼續帶領港台，有愧出任管理層。趙善恩表示，之後會邀請梁家榮會晤，去處理利君雅在上一份約的約滿酬金問題。

《蘋果》記者今午亦在尖沙咀重慶大廈門外發現利君雅，惟她以「正在工作」為由拒絕接受訪問。

記協促停止以政治手段干預編採人事安排

記協批評港台做法不公，促停止以政治手段干預傳媒編採人事安排。記協表示，港台管理層繼去年對利君雅無理重啟調查和延長試用期後，近日再以調查未完成，要求利君雅簽署短期合約，認為港台的做法極為不公平，又指利君雅已完成3年公務員試用期，突然要求她轉為短期合約形同解僱，有如「未審先判」。記協要求各方停止以政治手段干預傳媒編採人事安排。

記協質疑，對利君雅的投訴涉及前年7至11月期間，出席政府記者會的表現和行為。有關的採訪都在公開場合進行，難以理解為何歷時一年多仍未完成調查。又指新聞工作者履行其第四權天職，採訪時提出尖銳問題只為尋找真相，過程可能引起相關人士不滿。對於港台重啟投訴調查，記協認為是顯然以政治手段干預編採人事安排，並指當中涉及的政治壓力來自政黨、個別官方背景的媒體以及政府官員等。記協表示關注，並擔心記者提出尖銳問題而在職場受打壓，會產生寒蟬效應。

林鄭7.21遊花園 利君雅追問叫「講人話」遭藍絲批鬥

利君雅2017年10月入職港台，原定去年10月滿3年試用期，但9月底突被要求延長試用期120日；針對她去年7月至11月期間的投訴，亦被重啟調查，更要求利君雅一周內回覆，否則當自動離職。事件公開後，一個月內即有6萬人聯署聲援利君雅，但據悉曾在員工大會承諾會一併考慮對利君雅讚賞的副廣播處長馮建業，調查期間只索取投訴資料詳情。

利君雅為巴基斯坦裔，於香港土生土長，她在浸會大學傳理學院主修廣播新聞，曾任Now及無綫電視記者，後來加入《明報》，至2017年轉職港台。她以尖銳問題見稱，其中去年7.21白衣人恐襲事件後，全港市民徹夜難眠，惟特首林鄭月娥翌日下午3時才會見記者，更不斷以「我已經答咗你嘅提問」試圖開脫。有份出席記者會的利君雅則問林鄭：「當立法會被衝擊時，你凌晨4點都出嚟見市民，噚晚你成晚去咗邊？ 」、「噚晚係咪官警黑大龍鳳？」，更着林鄭「講返句人話好冇？」

港台節目《視點31》主持利君雅，曾多次在政府及警方記者會上向高官提出質疑，引來「藍絲」及中共喉舌不停狙擊。據稱港台有處長級人員表明，重啟調查只索取去年7月至11月期間針對利君雅的投訴信，而無視讚賞意見，而有關投訴主要針對利君雅過去曾出席的兩次官方記者會，港台共收到過千宗投訴。不過讚賞及支持利君雅表現的信件，數量較投訴信多幾倍，有港台中人質疑，向利君雅「開刀」是商經局暗中出手施壓。

港台工會直播連結：

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