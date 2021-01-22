三名男子及14歲女學生被指前年8月在紅磡非法集結案今續審。辯方盤問當日拘捕首被告的西九龍衝鋒隊警員6835吳振霆，指吳對首被告連番施暴，包括在港鐵站踩被告的頭，繼而和同袍對他拳打腳踢；在警車上把被告的頭撞向車窗，以警棍捅身體多處，更伸手進首被告的褲袋捏其下體；在警署訓示室要求被告臉貼桌面，在被告欲張望四周情況時打頭。吳統統否認，並一度質疑大狀重複詢問在港鐵站搜袋的過程，謂「我諗我唔需要同你澄清」，但隨即被法官陳廣池更正，表明他身為證人必須回答問題。

警員6835吳振霆日前曾在護送高級督察陳曉馳離開灣仔政府大樓停車場時，一度恐嚇在場記者「邊個影相拉邊個」兼伸手遮擋記者鏡頭。他早前作供透露於2006年，案發時隸屬西九龍衝鋒隊第四隊。他於案發日前年8月11日在黃埔港鐵站A出口，協助同袍制服手持彈叉的首被告張漢東（26歲），多次警告不要反抗，否則以阻差辦公罪名拘捕。

代表張的大律師今盤問吳，指吳沒說會以阻差罪名拘捕，只說了一次不要反抗，最終拘捕時根本沒表明罪名，亦沒有施行警誡。吳全不同意。

辯方指，吳從張的背囊內搜出粉紅色豬嘴，認定他是「pink team」重裝示威者。吳承認他理解「pink team」是重裝示威者，但聲言粉紅色豬嘴沒有令他聯想起任何事情。辯方續指，吳的視線被同袍遮擋，彈叉根本不在張的手中，而吳為了盡快押送張上警車，故沒有快速搜身從腰包搜出短刀。吳均不同意。

警員謂「唔需要澄清」 官指正「呢個係錯嘅」

辯方兩度問及港鐵站內搜袋的過程，吳回答第二次提問時說：「律師呀，你問咗呢個問題好多次，我諗我唔需要同你澄清，我諗法庭紀錄都記錄咗。」法官陳廣池聞言即指吳身為證人，「角色係答問題，不是問問題」，不能說出「唔需要向你澄清」之類的話，「呢個係錯嘅」。陳官強調，除非法官認為問題會損害其權利、因而不准他作答，否則他必須回答。吳表示清楚。

及後辯方指吳當日曾在港鐵站樓梯平台踩張的頭，以固定其身體，再拳打腳踢張的頭；吳亦和同袍對在地上的張拳打腳踢，吳更把張的右手壓在背部，左手則拉直並以膝壓住。

辯方再指，吳帶張乘警車前往紅磡警署途中，吳或同袍突然拉下車窗窗簾，吳把張的頭推撞向車窗玻璃或鐵欄四至五次，又多次拳毆張的頭部，而吳或同袍亦使用涉案彈叉彈張的背部。吳本人更拉張到警車地板後，以警棍捅張的背、肚及肩膊，然後把張拉起身，以戴著護膝的膝部撞張的肚及胸部。吳一概否認，並稱不記得該警車是否有窗簾。

辯方續指，吳在警車上對張「周身摸」，吳否認此說，辯稱他上車後已為張扣上安全帶，但張仍有反抗。吳在庭上示範張左右擺動膊頭，亦有微微起身，他聲言要確保張的安全，所以透過「壓點控制法」壓住張的膊頭。辯方則指，吳曾把手伸進張的褲袋，取走其電話後再大力「揸」下體，令張甚為痛苦，吳同樣否認。

吳被指從警署停車場帶張到訓示室途中，曾推張的額頭向牆壁、把張推跌，以及大力拉扯張的手銬，導致張膝蓋擦傷、長褲破裂和手腕瘀傷，而押送途中遇上多名警員向張大罵：「死曱甴！暴徒！全部抵X死！洗定籮柚！點都放唔返，點都保釋唔到！」吳全盤否認。

被告稱訓示室內抬頭即被打

至於在訓示室內，辯方指吳曾叫張臉貼桌面和向著牆壁，不准郁動，「一郁就打佢」，張因而看不到訓示室環境和自己的背囊。吳否認，稱他其實是叫張「烏低小小個身」以準備解開手銬。

辯方多次盤問臉貼桌面和面向牆壁一事，第三次發問時指張曾抬頭看室內發生何事，因而被吳打頭。吳聽到大狀再提及臉貼桌面和面向牆壁情節時，未待大狀問畢全條問題，便厲聲回答：「唔同意！你重複咗第三次啦，我話唔同意！」大狀聞言道：「等我問埋問題先啦警員，好唔好？」然後重新指出辯方案情，吳再次否認。

張與音響技工姚子浩（24歲）、15歲女學生以及男學生唐健龍（20歲）同面對一項非法集結罪。張另被控襲警、管有炸藥和在公眾地方管有攻擊性武器三罪，姚則另被控一項公眾地方管有攻擊性武器罪。案發在紅磡道、德安街和德民街一帶，以及黃埔港鐵站A出口。案件下周二續審。

【案件編號：DCCC1/20】

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