懲教署向城規會申請局部重建及擴建荔技角收押所。懲教署稱，荔枝角收押所建於1977年，多年來每日平均使用率超過100%，收押所空間已無法滿足現時不斷增加的懲教名額需求。署方向城規會申請擬議重建三棟相連大樓，將容納810名羈留人士的懲教名額，較現時增加410個，即急增一倍，又稱會提供更多探訪窗格、公務探訪室、醫療設施及更生設施。

懲教署稱收押所平均每天使用率逾100%

根據懲教署向城規會提交的申請文件，署方要求局部重建及擴建位於荔枝角的收押所。由於申請地點座落於「政府、機構或社區」地帶，「懲教機構」屬「政府、機構或社區」地帶的第二欄用途，須先向城規會申請規劃許可。

懲教署稱，荔枝角收押所建於1977年，儘管一直有進行改善工程和改建鄰接建築物作懲教用途以提供額外懲教名額，但收押所仍面對持續過度擠逼的情況，多年來的平均每天使用率也超過100%。而收押所已有超過40年樓齡，署方要面對不斷上升的維修及翻新成本。

羈留名額大增一倍至810個

文件顯示，擬議的重建範圍包括三棟相連的大樓，分別為入口大樓、北面大樓及南面大樓。署方稱，重建後可提供容納810個羈留人士的懲教名額，比現時增加410個，另提供更多探訪窗格、公務探訪室、醫療設施及更生設施。而為了容納不斷增加的羈留人士，同一建築物內將安置更多附屬懲教設施。

文件亦指出，要容納急需的懲教名額和設施需約43,945平方米的樓面空間，考慮到周邊中至高的建築物高度，擬議重建的地積比率為 5.5 倍。

懲教署又認為，經過考慮不同方案後，擬議重建方案在空間利用及滿足運作需求上最為適切，並且對荔枝角收押所現有運作的影響減至最低，又指會透過適當的搬遷安排於建築工程期間維持現有的服務和保安措施。

城規會暫定於今年3月12日開會討論，公眾可於下月16日之前就有關申請提交意見。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！