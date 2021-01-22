荃灣反黑組四名警員疑串謀黑幫策劃「假掃蕩」，遭滲入黑幫的O記卧底踢爆，被控串謀妨礙司法公正罪。案件已開庭第六天，控辯雙方仍未就披露臥底警的開銷紀錄和電話通訊等資料達成共識，尚未傳召證人。控方今向法庭申請押後一個月，以待處理披露事宜，案件勢必另再排期。法官下令辯方在押後期間定期匯報工作進度，並明言若任何一方不合作或做法不合理，法庭將傳召他們出庭解釋。

案件今早在區域法院續審，四名警員包括趙廣林、賴福康、傅裕文、張子健（年齡介乎28至54歲）被控於2018年5月2日至7月10日期間，串謀賭場負責人陳少寶、和勝和其中一個派系「阿頂」綽號「菜仔」的王偉軍，以及一名叫「Eddy」的人士犯案。陳少寶早前認罪。

法官勞潔儀早前裁定，控方須披露涉案卧底警員19146自2017年9月29日起的出入境記錄及開支單據。控方今指，雙方需要更多時間商討，「盡量希望可以配合幾多、披露幾多」，若辯方仍不滿意，將正式向法庭提出基於「公眾利益」而豁免披露。

法援批准兩被告聘請專家

此外，辯方昨已初步檢視臥底所使用的三部電話及一部平板電腦。由於其中兩部電話已損壞，獲批法援的第二及第四被告，表明會找專家檢驗相關電話，並已初步獲法援署批准，正物色專家人選及處理報價事宜；而首被告則謂，鑑於資源問題，仍考慮是否找專家。至於未有損毀的電話及平板電腦，由於警方所複製出來的內容屬特別編碼，辯方需另找專家解碼，同意控方申請將案押後。

勞官最終同意押後，但要求辯方定期向法庭匯報案件進度，「請唔請專家？做咗咩功夫？專家名同埋相關專業範疇」；並要求控辯雙方就案件討論的書信往來，必須同時呈交給法庭，明言若任何一方不合作或做法不合理，法庭將傳召他們出庭解釋。案件押後至3月1日再訊，四名被告續准保釋候訊。

【案件編號：DCCC917/19】

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